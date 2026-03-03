El Xerez DFC dejó por sexta vez su portería a cero esta campaña

Imagen del partido ante el Puente Genil en Chapín, en el que el equipo ganó y dejó la puerta a cero.

El punto cosechado el pasado domingo en el municipal de Lebrija sirvió además al Xerez DFC para dejar la puerta a cero, una circunstancia que esta temporada ha sido poco habitual.

Los azulinos sólo han sido capaces de dejar la meta a cero en seis ocasiones en toda la competición, un dato más que pone de manifiesto la falta de regularidad que está teniendo el equipo.

Curiosamente, el de Lebrija es la segundo partido en el que el Xerez DFC ha logrado este hecho a domicilio, pues hasta ahora la gran mayoría los había conseguido en Chapín a excepción de la jornada 13, cuando doblegaron al Estepona por 0-2 en el Francisco Muñoz Pérez.

El resto de veces han sido en la jornada 12 frente al Salern Puente Genil (1-0), ante el Lorca Deportiva en Chapín (0-0) en la jornada 16; ante el Extremadura (0-0) y el pasado domingo ante el Antoniano.

En total, el equipo de Diego Caro ha sumado 12 puntos, desglosados en las tres victorias conseguidas, dos en Chapín y una a domicilio, y los tres empates, dos en casa y uno como visitante.

A día de hoy, el Xerez DFC es uno de los equipos que peores registros presenta en cuanto a los goles recibidos, una faceta en la que parece haber mejorado en las últimas jornadas, pues solamente ha encajado tres goles en los últimos cuatro partidos.

En cambio, desde la goleada en casa ante La Unión, los de Diego Caro están teniendo dificultades de cara a portería, desaprovechando ocasiones claras de gol que les han privado de obtener mejores resultados.

El dato es claro, y es que en las útimas siete jornadas, el Xerez DFC sólo ha sido de anotar tres goles, una dinámica a mejorar en las próximas semanas si quiere comenzar a escalar posiciones en la tabla.

Penaltis fallados

Tampoco beneficia la falta de puntería desde los nueve metros, ya que con el penalti fallado el pasado domingo en el municipal lebrijano, el conjunto azulino acumula ya tres penas máximas erradas en la competición.

Hay que recordar que en la jornada 18 Christian Dieste falló un penalti ante La Unión en Chapín, aunque afortunadamente, el rechace lo enganchó Juanjo Mateo para hacer gol.

No ocurrió lo mismo ante el UCAM en Chapín, de nuevo con Dieste como protagonista. Entonces, el meta uruguayo Ackermann le adivinó el lanzamiento, lo mismo que ocurrió el pasado domingo en Lebrija ante el Antoniano, cuando el meta Matías Árbol detuvo su primer penalti de la temporada al italiano Samuele Longo.