Tres puntos para salir del atolladero

El Xerez DFC recibe este miércoles al Real Jaén en el partido correspondiente a la 22ª jornada y que se aplazó hace unas semanas por la borrasca Leonardo que zotó en gran medida en la provincia de Cádiz. El encuentro arranca a las siete y media de la tarde en el Municipal de Chapín y debe significar un ants y un después para los azulinos.

En efecto, tras empatar hace apenas tres días en casa frente al CD Extremadura, el conjunto de Diego Caro sumaba la quinta jornada consecutiva sin ganar y el segundo empate seguido después de arrancar un valioso punto en el Polinario de Puente Genil la jornada anterior contra un rival directo. El choque frente al Jaén se presenta como una oportunidad inmejorable de romper la mala dinámica en la que ha entrado el cuadro azulino, que en 2026 sólo ha ganado un partido, ante La Unión Atlético, empatado dos y sufrido cuatro derrotas.

Pese a estos números tan pobres, el equipo de Diego Caro saldrá del descenso en caso de superar esta tarde-noche al Real Jaén, ya que se situaría con 30 puntos metiendo en la zona roja al Puente Genil y superando por mejor golaveraje a La Unión, el peor equipo de 2026 con sólo 2 puntos sumados de los últimos 21 disputados y que también tiene pendiente su encuentro contra el Linares, si bien se disputa el próximo 11 de marzo.

Pero para doblegar al Real Jaén, el Xerez DFC deberá hacer mucho más de lo que puso en liza el pasado domingo en su partido contra el Extremadura. El equipo azulino completó uno de los peores partidos como local de la temporada, apenas generó ocasiones y no tuvo el balón en buena parte del encuentro, salvándose en tablas con un gol anulado en el descuento a los visitantes, que dispusieron de las mejores ocasiones del partido.

Diego Caro recupera para el encuentro a Udom. Al central se le echó mucho de menos en las jugadas a balón parado -en ataque pero sobre todo en defensa- y regresará al centro de una zaga que ganará en altura. El técnico prepara cambios para refrescar las ideas en ataque y no sería de extrañar ver a jugadores como Sergio García, Diego Iglesias, Berto o el mismo Samuele Longo partiendo con dorsal de titular. Hay que mover el árbol para que caigan los frutos.

Enfrente estará un Real Jaén que acude a Chapín con una serie de ocho encuentros sin perder. Un triunfo situaría a los del Santo Reino a un punto del play-off de ascenso con diez jornadas por delante. Los lagartos, además, no han encajado goles en sus dos últimos partidos, que saldaron con victorias contra la Deportiva Minera (2-0) y Melilla (0-1).

Duelo por el liderato

Este miércoles también se recupera el Águilas-Recreativo de Huelva, un partido clave por el ascenso. Los murcianos pueden dar un golpe en la mesa en caso de triunfo, ya que superarían en 7 puntos a Minera y UCAM; mientras que los onubenses tienen la oportunidad de situarse a 2 puntos del liderato.