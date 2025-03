Oca: "Pisé a Juan Andrés y el tobillo se me fue hacia fuera"

"Esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo con rotura completa del ligamento peroneoastragalino y una rotura parcial del ligamento peroneo calcáneo". Este es el parte médico de Antonio Oca que facilitó hace unos días el Xerez DFC y que hace que el defensa jerezano se pierda lo que queda de temporada. Oca se lesionó los días previos al partido contra el Recreativo Granada y aunque en principio se le diagnosticó un fuerte esguince, el zaguero continuaba con molestias y el resultado de una resonancia arrojó un parte mucho más grave de lo esperado.

Antonio Oca se pierde lo que queda de temporada, está valorando varias opciones sin descartar pasar por el quirófano y, lo que más le duele, es no poder ayudar al equipo en este tramo final en el que se está jugando la permanencia en Segunda RFEF. El defensa apunta que en pocos días se tomará la decisión de pasar o no por la mesa de operaciones y explica cómo fue la lesión: "Estaba marcando a Juan Andrés en un partidillo, él va a recibir el balón y yo intento cortarle con tan mala fortuna de apoyar no en el césped sino en su pie y con la inercia se me fue el tobillo hacia fuera, me noto un dolor fuerte y a los cinco minutos el tobillo muy inflamado".

El central comprobó que las cosas no iban como esperaba: "Llevo muchos años jugando, he tenido muchos esguinces a lo largo de mi carrera y siempre a los pocos días me lo he vendado y aunque con dolor he podido entrenar e incluso comprobar que día por día iba mejor y esta vez no ha sido así. Una semana después seguía notando que me pinchaba en la zona de los ligamentos, en la placa salió que no había nada roto, pero la resonancia no falla y ahí ha salido lo que hay".

"Nos ha faltado saber competir en los pequeños detalles, nos ha costado muchos puntos este tema"

Oca, que acaba contrato a final de temporada, califica la situación de "faena" y asegura estar "jodido porque este año me estaba encontrando bien, sólo había tenido pequeñas lesiones por algún golpe pero muscularmente no he tenido nada grave. Los futbolistas estamos expuestos a esto y en cualquier momento te puede pasar", comenta. Lo que peor lleva, no poder ayudar al equipo: "Es la parte fea del fútbol, no te sientes partícipe ni importante, pero ahora lo que toca es ayudar desde fuera, animar y sumar lo que se pueda porque nos estamos jugando mucho".

Antonio Oca busca el balón en una jugada a balón parado en el partido contra la Balona. / Erasmo Fenoy

La buena noticia es que el Xerez DFC parece que poco a poco va sacando la cabeza y con Antonio Fernández en el banquillo los números son de play-off de ascenso: "Estamos consiguiendo resultados positvos, tres victorias consecutivas en casa, en La Unión también hicimos un buen partido... Nos ha estado faltando saber competir en los pequeños detalles, lo que ha comentado el míster, somos un equipo muy joven y quizá nos ha faltado algo de experiencia, nos ha costado muchos puntos este tema, pero creo que el equipo está mejorando, estamos compitiendo muy bien, estamos siendo más fiables y eso al final es lo que nos va a dar la salvación".

"Si juegas bien y no ganas te merma, los resultados son los que te hacen coger confianza"

El equipo juega el domingo en casa del Almería B, cuarto clasificado, y luego afrontará un duelo en Chapín contra el San Fernando con tintes de permanencia. Los isleños marcan la salvación y ahora suman los mismos 33 puntos que los azulinos y están por arriba por golaveraje general, aunque el Xerez DFC ganó en el Iberoamericano en la primera vuelta. No obstante, Oca no mira más allá del partido del domingo: "Tenemos que mirar el partido de esta semana, el partido a partido, e intentar sacar los máximos puntos. A Almería iremos a intentar ganar y si no se puede al menos traernos uno y después en casa igual, tenemos que plantearnos todos los puntos como una final, intentar sumar todos los puntos posibles y cuando termine la liga se verá si hemos conseguido el objetivo. El equipo está trabajando muy bien, está todo el mundo enchufado y eso es un plus para lo que queda".

Así que la permanencia la ve factible: "Está claro, está todo muy igualado, ganas dos partidos y te metes arriba, hay enfrentamientos directos y se pueden dejar muchos puntos. Estamos cogiendo mucha confianza con estos resultados porque si juegas bien y no ganas eso te merma, los resultados son los que te hacen coger confianza".