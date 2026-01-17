La línea ascendente del Xerez DFC, a examen en La Constitución de Yecla

El Xerez DFC afronta este domingo a las cinco de la tarde una de las salidas más complicadas de la segunda vuelta del campeonato a La Constitución de Yecla, feudo en el que el Yeclano Deportivo sólo ha sufrido una derrota esta temporada, contra el Xerez CD en el único partido además que ha visto perforada su portería. En los otros siete encuentros disputados en el coqueto estadio murciano, los q ahora entrenados por Iván Ruiz salieron victoriosos en seis de ellos y el otro se saldó con empate... siempre sin encajar.

Con la idea de derribar el muro de La Constitución ha viajado un Xerez DFC que la pasada semana mostraba su mejor cara en el duelo contra La Unión Atlético, al que goleaba por cuatro a dos poniendo fin a dos partidos sin ganar y sin ver puerta. Los de Diego Caro siguen en línea ascendente desde la llegada del cordobés y han sumado 19 puntos de 30 posibles, lo que les ha situado a sólo tres del play-off de ascenso. En caso de triunfo este domingo, superará además a un Yeclano que inicia la jornada con 27 puntos por los 25 de los azulinos, que tampoco se deben confiar, ya que el descenso está a sólo dos unidades. Así de igualada está el Grupo 4 de Segunda RFEF.

Viñuela no tiene rotura, sufre una elongación y no ha viajado con el equipo. / Manuel Aranda

El club azulino ha movido ficha esta semana y aprovechando la apertura del mercado invernal hace un par de semanas ha efectuado los dos primeros movimientos cerrando las llegadas de dos jugadores con perfil atacante, Álvaro Barrero y Berto González. El primero no está aún para debutar, jugó las tres primeras jornadas con el CD Extremadura pero posteriormente se lesionaba, no se le detectaba la dolencia en un primer momento y se marchó a Huesca, su tierra natal, a recuperarse. Ha llegado corto de forma y va a tener un plan físico para estar lo antes posible disponible. Por su parte, Berto González procede del Numancia, donde ha tenido poco protagonismo en la primera vuelta y busca en el Xerez DFC los minutos que no ha tenido en el primer tramo de la competición. Tendrá minutos durante el partido. En el otro lado de la balanza, el club se desprendía hace unos días del meta José Perales y esta semana anunciaba también la baja de Stephane Emaná, cuyo paso por el Xerezx DFc ha sido testimonial.

Diego Caro ha estado esta semana pendiente de la evolución de dos jugadores que contra La Unión tuvieron que retirarse antes de tiempo, Fran Viñuela y Carlos Daniel Dorado. El primero tuvo que abandonar a los 20 minutos y se pensaba que podía tener una rotura en el isquio. Finalmente, todo ha quedado en un susto, sufre una elongación y aunque no está disponible para el choque contra el Yeclano, se espera que pueda entrar con el grupo durante la próxima semana. Por su parte, Dorado también tiene una contractura en el abductor de la pierna izquierda, viaja con el equipo y todo apunta a que será titular frente a los murcianos.

Lista de convocados.

En cuanto al equipo inicial, Caro podría apostar por Bloch en la portería, una línea de cuatro con Juanjo Mateo, Udom, Morante y Carlos Daniel en defensa; el centro del campo con Curro Rivelott y la duda de Parejo o Yago Gandoy, que regresa tras cumplir sanción; Diego Iglesias en la banda derecha, Ilias partiendo desde la izquierda, Ekiza en la mediapunta y arriba como referencia Christian Dieste. En la convocatoria han entrado, además, los canteranos Yonier y Domi para completar una lista de 18 jugadores.

El Yeclano, que afronta el encuentro tras caer la pasada semana en el Álvarez Claro de Melilla, ha sufrido esta semana las bajas de Loren e Ismael Fadel, el primero porque apenas ha tenido minutos durante la primera vuelta y el segundo traspasado al Castellón, una baja importante para Iván Ruiz, quien ha comentado en rueda de prensa que "ha sido cosa del club y ahí no puedo hacer nada. Jugará Íker, que además es del pueblo". Además, Ruiz tiene las bajas de Jorge, por sanción, Remolins y Tudela, que se ha lesionado para casi dos meses. El técnico espera refuerzos y avisa: "Este grupo se va a poner feo en la segunda vuelta".