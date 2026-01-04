La Asociación Cultural ProReyes Magos Raíces culmina su campaña solidaria 2025/2026 en el Hospital de Jerez y en Mesas de Asta

La Asociación Cultural ProReyes Magos Raíces ha dado por concluida su campaña solidaria de este año con una intensa jornada marcada por el compromiso social, la atención a la infancia hospitalizada y la tradicional cabalgata en la barriada rural de Mesas de Asta Regia.

La jornada comenzó a primera hora de la mañana en el Hospital de Jerez. De la mano de la asociación 'Por una Sonrisa', el cortejo real fue recibido con un desayuno de convivencia antes de trasladarse al Aula Magna. Allí, los niños y niñas que se encuentran en tratamiento oncológico y hematológico pudieron disfrutar de una fiesta de bienvenida con piñatas, caramelos y regalos. Además, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente se desplazaron a las habitaciones de la planta de Pediatría para visitar a aquellos menores que, por su estado de salud, no pudieron asistir al acto central, asegurando que la magia de la Navidad llegara a cada rincón del centro hospitalario.

Mesas de Asta

Debido a las inclemencias meteorológicas previstas, la Asociación Raíces adelantó al viernes 2 de enero su tradicional pasacalles en la barriada de Mesas de Asta. El cortejo, compuesto por 60 participantes, contó este año con la destacada colaboración de la Fundación “la Caixa” y la Peña Rociera La Roa, cuyos integrantes encarnaron al Rey Melchor y su séquito de 20 pajes. Además, un hombre con zancos hizo las delicias de niños y mayores.

Cabalgata de la Asociación Cultural ProReyes Magos Raíces en Mesas de Asta.

La recepción oficial estuvo presidida por Susana Sánchez Toro, diputada de Igualdad y concejal del Área de Gobierno de Inclusión Social, Familia y Desarrollo Rural, junto a la delegada de alcaldía de la barriada, Rosa María Pedraza.

El recorrido por la barriada rural destacó por su carácter intergeneracional. El cortejo real visitó los domicilios de los vecinos de mayor edad, haciendo entrega de obsequios y compartiendo momentos de gran emotividad.

La jornada finalizó en el salón del centro escolar local, donde los Reyes Magos protagonizaron una entrega de regalos personalizada, llamando a cada niño por su nombre. Los vecinos de Mesas de Asta quisieron agradecer el despliegue solidario con un aperitivo de convivencia que sirvió como cierre a una campaña 2025/2026 calificada de "éxito rotundo" por la organización.

La Asociación Cultural ProReyes Magos Raíces trabaja anualmente para que la magia de los Reyes Magos alcance a todos los sectores de la sociedad jerezana, priorizando la inclusión social, la atención a los mayores y el apoyo a los niños en situaciones de vulnerabilidad o enfermedad.