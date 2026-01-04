Antonio Ramírez, Rey Baltasar de Jerez 2026: "Nunca hay un ‘no’ para un Rey Mago. Todo está siendo muy emocionante"

Antonio Ramírez guarda en el bolsillo interno de su chaqueta un sobre muy especial. Paseaba por la calle cuando una señora mayor que le había visto en la televisión le paró y le dio una carta para los Reyes Magos. “Para esto no nos preparan”, subraya emocionado. El propietario del tabanco El Pasaje está viviendo su ‘reinado’ con la ilusión de un niño y la responsabilidad de quien sabe que hay muchas familias que dependen de su trabajo.

“Para cualquier persona de Jerez ser Rey Mago es algo increíble. Yo no lo había pensado nunca, pero nosotros con el tabanco llegamos a muchos sitios, hacemos muchas obras sociales, colaboramos con muchas entidades y cuando me llamaron para decírmelo me emocioné muchísimo”, declara Antonio.

Ramírez es propietario del tabanco ‘El Pasaje’ desde 2010. De formación abogado, su vida laboral ha estado vinculada con el sector de la banca y, tras su prejubilación, se centró en el proyecto de recuperación de este icónico espacio.

El Pasaje fue inaugurado en 1925 y Ramírez fue el artífice de su restauración y rehabilitación hace ahora quince años. Se trata del tabanco más antiguo de los que existen en la ciudad a día de hoy. Profundo amante y apasionado de los valores culturales de Jerez, especialmente de sus vinos, ha convertido este tabanco en un referente de la oferta hostelera y cultural del centro de la ciudad, potenciando el arte flamenco con habituales espectáculos. “Es un año muy importante para nosotros. Tenemos un gran sorteo con el Teatro Villamarta para el Festival de Jerez que presentaremos pronto, porque ahora estoy centrado totalmente a los Reyes Magos”, adelanta.

Ramírez agradece el trabajo de todo el equipo este año, de sus compañeros Ana Belén Morillo y Juan Carlos Durán, así como de los séquitos. Y aunque reconoce que hay mucho trabajo previo a la cabalgata del 5 de enero, este Rey Baltasar pone en valor que “a todas las puertas que llamamos diciendo que somos los Reyes Magos no hay nunca un ‘no’. Y gente que te ve por la calle, que a lo mejor no te conoce o te conoce de vista y dice oye, que yo quiero colaborar con la cabalgata. Fíjate... ¡Que yo quiero colaborar con la cabalgata! Es increíble. Pero yo pido una cosa, y es que está muy bien ser solidario en Navidad, pero hace falta ayudar durante todo el año y hay que canalizar muy bien toda la ayuda”.

Todo el círculo familiar y de amistad de Antonio está “incluso más emocionado que yo” (ríe). “Hasta mis compañeros de El Puerto están ilusionados y hace unos días tuvimos una celebración por el aniversario de la promoción de antiguos compañeros y han colaborado todos con la campaña de los Reyes Magos. Es muy emocionante de verdad. Hay compañeros que no veía desde hacía años y te dicen que qué orgullo que uno del grupo sea un Rey Mago en Jerez”, relata.

El próximo 5 de enero, Antonio se vestirá de Baltasar y confiesa que dejará de ser él para representar a esta figura tan importante en Jerez: “Creo que mi momento más especial será la salida, cuando aún estemos por el González Hontoria y estemos rodeados de niños con discapacidad y mayores. Me emociona pensar estar ahí”.