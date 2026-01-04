El CECOP presencial se activará por la Cabalgata de Reyes Magos de Jerez

Se enmarca en el Plan de Seguridad de Navidad, Zambombas y Cabalgatas en Junta Extraordinaria de Seguridad presidida por la alcaldesa

Responsables del Consorcio de Bomberos estarán en el CECOP presencial de la cabalgata de Reyes Magos.
El Ayuntamiento de Jerez activará este lunes, día 5 de enero, el CECOP presencial con motivo de la Cabalgata de Reyes Magos. El citado Centro de Coordinación Operativa (CECOP) forma parte del PTELJerez en Fase de Pre-emergencia y Situación Operativa 0 del Plan de Seguridad de Navidad y Cabalgatas aprobado en Junta Local de Seguridad extraordinaria presidida por la alcaldesa, María José García-Pelayo.

Se recuerda que desde que dio comienzo el plan se ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía en su adaptación a Jerez (PTELJerez) en Fase de Pre-emergencia en Situación Operativa 0, que supone los dispositivos activos, con un CECOP (Centro de Coordinación Operativo) virtual y que estará vigente hasta el próximo 6 de enero.

No obstante, durante las horas previas a la Cabalgata y durante la misma y hasta su finalización se fijará un CECOP presencial compuesto por responsables de distintas áreas municipales, Policía Local, Protección Civil, Policía Nacional, Bomberos, Seguridad Privada y los servicios de emergencia sanitaria.

En cuanto a recomendaciones a la ciudadanía, se insta a extremar las precauciones con los menores al paso de los cortejos y las cabalgatas para evitar en todo momento que, en la búsqueda de caramelos, lleguen al paso de éstas. Cada carroza contará con personal encargado expresamente de cuidar este aspecto y tanto Policía Local como Protección Civil abrirán los espacios necesarios para evitar cualquier tipo de incidencia en este sentido.

Los dispositivos del Plan de Seguridad de Navidad y Cabalgatas también atenderán con refuerzo este año las cabalgatas de Reyes Magos que se celebran en la zona rural de Jerez, ya que cada año convocan a mayor número de asistentes.

