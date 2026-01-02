Gran cabalgata de los Reyes Magos de Jerez 2026: itinerario, nuevas carrozas y récord de juguetes y caramelos

La luz de los Reyes Magos ya se ve en Jerez. A unos días de la noche más mágica del año, los Reyes Magos de Jerez 2026, Ana Belén Morillo (Melchor), Juan Carlos Durán (Gaspar) y Antonio Ramírez (Baltasar) se han sentado por primera vez en sus tronos reales durante la tradicional visita al Taller de Fiestas.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, miembros del gobierno municipal, la presidenta de la Asociación de Reyes Magos, Gemma García Bermúdez, así como anteriores Reyes Magos de la ciudad, han acompañado este viernes a Sus Majestades en una cita que se ha vivido con mucha emoción.

García-Pelayo ha adelantado algunos detalles de la cabalgata de este año, edición en la que se ha batido récord de caramelos y juguetes. "Se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte de los Reyes Magos y se repartirán 3 toneladas de caramelos más que el año pasado. Creo que es una cifra bastante importante: más de 25.000 kilos de caramelos. Pero a esto si le sumamos los juguetes y otros regalos que se van a ir tirando por parte de los representantes de los Reyes desde las carrozas, serán 57 toneladas", ha señalado.

Además, saldrán a la calle un total de 15 carrozas, tres de ellas nuevas y la del Ratón Pérez que se ha mejorado con una nueva figura de dos metros de altura. Habrá unos 700 figurantes y se ha reforzado el acompañamiento musical con cuatro bandas, una charanga y un grupo musical africano. Como novedad este año, vuelven los caballos al séquito de Sus Majestades y se mantendrán los tres momentos claves de la jornada: coronación en el Alcázar, recorrido por el centro de Jerez y la adoración en la Alameda Cristina, donde se vivirá un momento muy especial con el coro del Teatro Villamarta y a Juan Peña. La cabalgata saldrá a las 16.30 horas de Ifeca, cruzando por el González Hontoria (zona reservada para niños con diversidad funcional y personas mayores) para salir a la Avenida.

"Celebramos la cabalgata de nuestra ciudad, la cabalgata urbana, pero Jerez tiene 24 cabalgatas. Todas las entidades locales autónomas y también las barriadas rurales celebran su cabalgata de Reyes, y creo que eso es algo que sitúa a Jerez como una ciudad que claramente celebra la Navidad y celebra con enorme pasión e ilusión el Día de los Reyes Magos. Nosotros creemos en los Reyes, vivimos nuestra cabalgata con muchísima expectación y con muchísima ilusión, y por eso el hilo conductor de la cabalgata de este año será la luz. La luz que representa la estrella de Belén que condujo a los Reyes Magos hasta el portal, pero también la luz que representa la ilusión, la vida y la esperanza. Ese es el hilo conductor, el relato de nuestra cabalgata", ha declarado la alcaldesa.

García-Pelayo se ha emocionado cuando se ha dirigido a los Reyes Magos 2026, reconociendo su trabajo durante los últimos meses del año: "Os habéis dejado el alma para que los niños y las niñas de Jerez, y los mayores puedan disfrutar. Estoy segura de que vosotros disfrutaréis representando a los Reyes Magos y estoy segura de que vuestra magia hará posible que Jerez, a lo largo del año 2026, sea una ciudad mucho mejor".

Ana Belén Morillo ha agradecido la colaboración de la ciudad en la campaña, declarando que "han sido unos meses muy duros de trabajo para poder estar a la altura. Hay mucha ilusión y ahora queda templar un poco los nervios que tenemos y disfrutar de esta cuenta atrás. Gracias a la ciudad de Jerez por abrirnos siempre las puertas. Vamos a dar lo mejor de nosotros este 5 de enero". Por su parte, Juan Carlos Durán ha añadido que "esta experiencia es única. Es un honor y una satisfacción, nos sentimos instrumentos de una labor importantísima. Hemos estado en los Claustros donde ya se han empezado a dar algunos regalos a familias y también hemos estado en San Benito donde hemos tenido una experiencia con las personas mayores que ha sido de los momentos más gratificantes". Por último, Antonio Ramírez ha recordado que este sábado se va a celebrar una gran colecta de sangre entre las 9:30 a 14 horas, en el centro de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Jerez.

En cuanto al itinerario, la Cabalgata tiene prevista su salida a las 16.30 horas, desde el Parque González Hontoria, para realizar el siguiente recorrido: Ifeca, Acceso principal Parque González Hontoria, Avenida Alcalde Álvaro Domecq, calle Sevilla, del Mamelón, calle Guadalete, calle Ponce, calle Porvera, Alameda Marqués de Casa Domecq, calle Larga, calle Lancería, Plaza del Arenal, calle Corredera, plaza de Las Angustias, calle Porvenir, calle Diego Fernández Herrera, calle Santa Rafaela María, calle Medina, calle Honda, calle Larga y Belén Monumental.