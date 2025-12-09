La Escuela de Danza y Teatro Musical Fredes Insa presenta su primer Cotillón Solidario contra el cáncer infantil

Detalle del cartel del Cotillón Solidario de la Escuela de Danza y Teatro Musical Fredes Insa.

Tras el éxito del musical solidario 'La Fábrica de los Sueños', que el pasado junio logró recaudar 105.000 euros en sus funciones en el Teatro Villamarta de Jerez y el Teatro de la Maestranza de Sevilla, la Escuela de Danza y Teatro Musical Fredes Insa anuncia un nuevo evento benéfico: el I Cotillón Solidario, que se celebrará el viernes 19 de diciembre a las 19:00 horas en los Museos de la Atalaya.

El musical 'La Fábrica de los Sueños' reunió a casi 500 artistas amateurs, de entre 4 y 77 años, y congregó a más de 5.500 espectadores, destinando íntegramente su recaudación a ANDEX (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía) y AEetc (Asociación Española para los Efectos del Tratamiento del Cáncer). Los fondos están siendo empleados en dos proyectos esenciales:

Apoyo económico a familias con niños hospitalizados fuera de su ciudad , ayudando a cubrir desplazamientos, alojamientos, medicación, pelucas y otros gastos derivados del tratamiento.

, ayudando a cubrir desplazamientos, alojamientos, medicación, pelucas y otros gastos derivados del tratamiento. Financiación del programa 'Dragones contra el cáncer', una iniciativa que promueve la actividad física al aire libre mediante el remo en embarcación dragon boat, incluyendo la adquisición de material, contratación de monitores y uso de embarcaderos.

Un Cotillón Solidario para abrir una tradición en Jerez

Con el objetivo de seguir impulsando actividades solidarias mediante el arte, la Escuela organiza este año el primer Cotillón Solidario, una gala festiva que combinará espectáculo en vivo de danza y teatro musical, diversión y celebración navideña con un fin benéfico.

La entrada solidaria, con un precio de 18 euros, permitirá disfrutar de una noche única que incluirá:

Brindis especial de Navidad

Toma de uvas

DJ y ambientación musical

Servicio de catering

Photocall

Estas entradas pueden adquirirse a través de la web 'Mi grano de arena'.

Toda la recaudación se destinará a la asociación AXIO, dedicada a la investigación oncológica, impulsando así nuevos recursos para la lucha contra el cáncer desde Jerez. “Queremos que este cotillón se convierta en el inicio de una tradición solidaria para nuestra ciudad”, destaca la organización.