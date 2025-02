Fredes Insa, Bandera de Andalucía 2025: "Los valores humanos escasean y, sin embargo, son lo más importante en una sociedad"

La Escuela Fredes Insa es uno de los diez galardonados con las Banderas de Andalucía en la provincia de Cádiz, correspondientes al año 2025, reconocida en la categoría 'A los valores humanos'. Su fundadora, Fredes Insa, asegura que la noticia de este galardón "lo recibimos con sorpresa porque no nos lo imaginábamos, no nos lo esperábamos, y con mucha alegría porque al final esta escuela la forman más de 400 familias que le dedican mucho tiempo, trabajo y nervios a este proyecto". Añade Fredes al respecto que hoy, "el bien más preciado de las personas es el tiempo y cuando se valora esa entrega, pues es impresionante. Y más cuando el premio es a valores humanos, que es de lo que más escasea hoy en día y lo más importante que tenemos entre nosotros, en una sociedad".

Fredes echa la vista atrás, a 2015, y reconoce que es "el día y la noche, sobre todo en retos y en objetivos alcanzados. Pero el corazón, las ganas de ayudar y de entregarse a los demás no han cambiado, lo que pasa que nunca pensé que Jerez tuviera esos corazones y a mí es lo que me ha enamorado de esta ciudad, y lo diré una y mil veces: Jerez es solidaridad, la gente se vuelca con lo que puede, desde que esto fue un proyecto muy pequeñito". Tanto es así que la Escuela ha abierto una sede en Sevilla, que también está empezando pasito a paso, aunque ya son 70 alumnos. "La humildad y la sencillez es lo que te lleva a todo, o a nada. Cuando se empieza no se pueden pretender grandes cosas, sino poner el corazón y el granito de arena, y si ahora hay en Sevilla gente que quiere colaborar, pues allí vamos también".

Además de las clases de danza, aprender a bailar, a cantar, a actuar, la Escuela Fredes Insa tiene también un objetivo solidario cada curso, que se podría decir que es el corazón de este centro: ayudar a los demás, especialmente, a los niños enfermos de cáncer en la provincia de Cádiz. ¿Cómo?, pues a través de sus musicales o iniciativas en las que las artes escénicas estén involucradas. "Es una forma de potenciar la cultura, junto con los valores y la solidaridad", asegura.

De hecho, la Escuela está inmersa ahora "al 200%" en su nuevo musical, 'La fábrica de sueños', "con el que vamos a romper con cosas que hemos hecho anteriormente. En esta ocasión haremos una introspección en la que se potencian los valores humanos, de unos soñadores que quieren hacer su sueño realidad y reciben la invitación para entrar en esa maravillosa fábrica de sueños y tendrán que pasar por diversas salas". Un espectáculo que se podrá ver en el Teatro Villamarta de Jerez los días 27 y 28 de junio; y en el Maestranza de Sevilla, el 5 de julio.

Fredes Insa nació en Barcelona. De madre diplomática, ha viajado por todo el mundo. Licenciada en Derecho, se formó en la Comisión Europea. Vivía prácticamente de un aeropuerto en otro, hasta que la vida le dio un parón y se preguntó: “¿qué es lo que quiero hacer? Bailar”. Y es que su gran hobby, su gran sueño hecho realidad, toda la vida han sido los musicales. Especializada en danza clásica y en jazz, compaginaba su carrera profesional dando clases en este ámbito. Aterrizó en Jerez por cuestiones profesionales de su marido, a la vez que le diagnostican un cáncer de mama, muy agresivo, del que se ha recuperado. Una enfermedad que le cogió con una niña de un año y una de dos meses. Tras el tratamiento, unas amigas le animaron a crear la Escuela de Danza y Comedia Musical Fredes Insa (Santo Domingo, 11), que se inició en 2015 con tan sólo siete niñas. Hizo entonces un fin de curso con un musical que gustó muchísimo. Poco a poco se fue apuntando a la escuela más gente aficionada al baile y con muchas ganas de ayudar. Sus musicales son esperados cada año por un público muy fan de la Escuela Fredes Insa. Y todo sigue creciendo...

El acto del Día de Andalucía en la provincia se celebrará el viernes, 21 de febrero, en Rota, en el Teatro Auditorio Alcalde Felipe Benítez, a las 11 horas, que estará presidido por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo.