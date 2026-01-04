Horario, itinerario y detalles de la Cabalgata de Reyes Magos de Jerez 2026

Ya está todo preparado para la cabalgata de Reyes Magos que recorrerá las calles de Jerez en la tarde de este lunes día 5. Las previsiones meteorológicas apuntan a que, aunque el cielo estará nublado, la probabilidad de lluvia es mínima y se reduce conforme avance la tarde.

Todo comenzará a las dos de la tarde cuando Sus Majestades los Reyes Magos, que en esta ocasión están encarnados por Ana Belén Morillo, Juan Carlos Durán y Antonio Ramírez, sean coronados en el Alcázar.

Mientras tanto, la Cabalgata de Reyes saldrá a las cuatro y media de la tarde desde las instalaciones expositivas de Ifeca. El cortejo contará con 15 carrozas y se prevé que haya un refuerzo del acompañamiento musical. Se estima que se lancen alrededor de 57.000 kilos de caramelos y juguetes donados por distintos patrocinadores.

La cabalgata estará formada por figurantes en las distintas carrozas, además de los que vayan a pie. Habrá ocho pasacalles y espectáculos con actores y animadores y dos espectáculos móviles de grandes dimensiones con animadores. Mientras el acompañamiento musical irá a cargo de la agrupación musical Neojarillense, la agrupación musical San Juan, la agrupación musical Resucitado de Sanlúcar y la agrupación musical La Clemencia.

La candidatura de Jerez a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031 tendrá presencia en el cortejo con su referencia en una de las carrozas, concretamente en la de personas con discapacidad pertenecientes a varias asociaciones. También habrá dos carrozas integradas por figurantes que han sido elegidos por sorteo, habrá otra dedicada al Ratón Pérez y a su creador, el Padre Luis Coloma, que incluirá como estreno una escultura de 2 metros realizada por el artista jerezano Miguel Ángel Segura.También habrá otra dedicada al Nacimiento para incidir en la vinculación de Jerez con el belenismo y la habitual dedicada a la zambomba.

El itinerario de la cabalgata será el tradicional. Recorrerá las siguientes calles: Salida desde el acceso principal Parque González Hontoria, avenida Alcalde Álvaro Domecq, calle Sevilla, Plaza del Mamelón, calle Guadalete, calle Ponce, calle Porvera, Alameda Marqués de Casa Domecq, calle Larga, calle Lancería, Plaza del Arenal, calle Corredera, plaza de Las Angustias, calle Porvenir, calle Diego Fernández Herrera, calle Santa Rafaela María, calle Medina, calle Honda, calle Larga y Belén Monumental.

La ceremonia de la adoración de los Reyes Magos se celebrará de nuevo en las puertas del Convento de Santo Domingo, a los pies del Belén instalado en la Alameda Cristina, contando con la participación del Coro del Teatro Villamarta y del artista Juan Peña.

Zona de silencio y espacios para personas con movilidad reducida

Al igual que en años anteriores se reservará un espacio en el Parque González Hontoria exclusivamente para personas con trastorno del espectro autista y sus familiares directos, así como para personas con discapacidad. Para ello se controlará, mediante seguridad privada, la entrada al Parque por un único acceso en la puerta de la avenida de la Feria. Desde el Servicio Políticas Sociales y del Mayor se gestionarán previamente las acreditaciones para cada persona.

Desde el Ayuntamiento se ha informado que se reforzará el respeto a las tres zonas reservadas para personas con movilidad reducida a lo largo del recorrido. La OMAD acordó ofrecer las plazas en la carroza de inclusión a personas con discapacidad de las asociaciones participantes en el taller de expresión corporal que se realiza con motivo del Día Mundial de la Discapacidad. Este año en concreto se ha ofrecido a las asociaciones Afanas, Aspadino, Afamedis, Upacesur y Cedown.

Al margen de la zona de silencio se han establecido zonas para personas con movilidad reducida en la puerta de la Iglesia de la Victoria y en el Belén Monumental.

Autobuses lanzadera hacia el centro

Por otro lado, y con el objetivo de facilitar el acceso al centro de la ciudad, desde el Área de Movilidad del Ayuntamiento se ha dispuesto un servicio de autobuses urbanos lanzadera similar al llevado a cabo durante el período de zambombas, así como un refuerzo de líneas regulares con mayor dotación de vehículos.

Se recuerda que las líneas lanzaderas son dos y que parten, respectivamente, desde el aparcamiento del Estadio Pedro Garrido, en la barriada Hijuela de las Coles del Distrito Sur, y desde la zona de ‘Cacharritos-Feria’.