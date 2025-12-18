Imágenes del almuerzo navideño de Cruz Roja Jerez y Hacedores Cádiz para personas sin hogar

La solidaridad y la colaboración vuelven a sentarse a la mesa con la celebración del tradicional almuerzo de Navidad para personas sin hogar en Jerez. La Asamblea Local de Cruz Roja en Jerez, junto a Hacedores Cádiz, ha celebrado este miércoles su quinta edición.

Más de 70 personas que actualmente se encuentran en situación de calle han disfrutado de un completo menú navideño elaborado por Javier Muñoz, chef del restaurante La Carboná y miembro del proyecto de innovación social Hacedores Cádiz.