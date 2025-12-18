Imágenes del almuerzo navideño de Cruz Roja Jerez y Hacedores Cádiz para personas sin hogar
La solidaridad y la colaboración vuelven a sentarse a la mesa con la celebración del tradicional almuerzo de Navidad para personas sin hogar en Jerez. La Asamblea Local de Cruz Roja en Jerez, junto a Hacedores Cádiz, ha celebrado este miércoles su quinta edición.

Más de 70 personas que actualmente se encuentran en situación de calle han disfrutado de un completo menú navideño elaborado por Javier Muñoz, chef del restaurante La Carboná y miembro del proyecto de innovación social Hacedores Cádiz.

Imágenes del almuerzo navideño de Cruz Roja Jerez y Hacedores Cádiz para personas sin hogar
1/19 Imágenes del almuerzo navideño de Cruz Roja Jerez y Hacedores Cádiz para personas sin hogar / Miguel Ángel González
2/19 Imágenes del almuerzo navideño de Cruz Roja Jerez y Hacedores Cádiz para personas sin hogar / Miguel Ángel González
3/19 Imágenes del almuerzo navideño de Cruz Roja Jerez y Hacedores Cádiz para personas sin hogar / Miguel Ángel González
4/19 Imágenes del almuerzo navideño de Cruz Roja Jerez y Hacedores Cádiz para personas sin hogar / Miguel Ángel González
5/19 Imágenes del almuerzo navideño de Cruz Roja Jerez y Hacedores Cádiz para personas sin hogar / Miguel Ángel González
6/19 Imágenes del almuerzo navideño de Cruz Roja Jerez y Hacedores Cádiz para personas sin hogar / Miguel Ángel González
7/19 Imágenes del almuerzo navideño de Cruz Roja Jerez y Hacedores Cádiz para personas sin hogar / Miguel Ángel González
8/19 Imágenes del almuerzo navideño de Cruz Roja Jerez y Hacedores Cádiz para personas sin hogar / Miguel Ángel González
9/19 Imágenes del almuerzo navideño de Cruz Roja Jerez y Hacedores Cádiz para personas sin hogar / Miguel Ángel González
10/19 Imágenes del almuerzo navideño de Cruz Roja Jerez y Hacedores Cádiz para personas sin hogar / Miguel Ángel González
11/19 Imágenes del almuerzo navideño de Cruz Roja Jerez y Hacedores Cádiz para personas sin hogar / Miguel Ángel González
12/19 Imágenes del almuerzo navideño de Cruz Roja Jerez y Hacedores Cádiz para personas sin hogar / Miguel Ángel González
13/19 Imágenes del almuerzo navideño de Cruz Roja Jerez y Hacedores Cádiz para personas sin hogar / Miguel Ángel González
14/19 Imágenes del almuerzo navideño de Cruz Roja Jerez y Hacedores Cádiz para personas sin hogar / Miguel Ángel González
15/19 Imágenes del almuerzo navideño de Cruz Roja Jerez y Hacedores Cádiz para personas sin hogar / Miguel Ángel González
16/19 Imágenes del almuerzo navideño de Cruz Roja Jerez y Hacedores Cádiz para personas sin hogar / Miguel Ángel González
17/19 Imágenes del almuerzo navideño de Cruz Roja Jerez y Hacedores Cádiz para personas sin hogar / Miguel Ángel González
18/19 Imágenes del almuerzo navideño de Cruz Roja Jerez y Hacedores Cádiz para personas sin hogar / Miguel Ángel González
19/19 Imágenes del almuerzo navideño de Cruz Roja Jerez y Hacedores Cádiz para personas sin hogar / Miguel Ángel González

