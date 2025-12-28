La San Silvestre ‘Maratón Jerez’, la carrera solidaria para despedir el año en la que hay premio por ir disfrazado

El Ayuntamiento colabora en la organización de la XIV Carrera San Silvestre ‘Maratón Jerez’, que se celebrará el miércoles 31 de diciembre, con salida a las 17 horas con salida en el interior del Estadio Municipal Chapín y meta en la Pradera ‘Laura Delgado ‘Bimba’’ del Complejo Chapín.

Cabe recordar que la San Silvestre jerezana es la carrera ‘San Silvestre’ más antigua de la provincia y la única que se celebra el mismo día de Nochevieja, a pocas horas de la celebración de la entrada en el Año Nuevo. En esta edición los alimentos donados por los corredores serán destinados a la obra social de 'Voluntarios por Otro Mundo'.

El delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, ha agradecido a la A.D. Maratón Jerez, nuevamente, “su compromiso con el deporte de Jerez y por la propuesta de esta carrera que nos permite despedir 2025 haciendo deporte, de manera solidaria a beneficio de la causa social de Hogar San Juan, y con muchas metas puestas en 2026, de las que como club son partícipes como por ejemplo el Circuito Local de Carreras Populares en su segunda edición, que ellos además cierran con la organización en mayo de la Carrera de la Primavera. Un II Circuito de Carreras Populares que estamos ya percibiendo a efectos de inscripciones previas cómo está generando más expectación si cabe y que comienza el 18 de enero con la de Marianistas”.

"Es curioso que, además, en este 2025 el modelo San Silvestre cumple 100 años. Fue un periodista de Sao Paulo, después de un viaje a Europa el que crea este formato de terminar el año corriendo. Nosotros los corredores lo hacemos como mantra y superstición, el año se termina y se empieza entrenando, pero en Jerez además, de la mano del Maratón Jerez, en una vertiente social, benéfica y de convivencia", ha destacado el delegado de Deportes.

Por ello, "agradecemos al Maratón todo el corazón que le pone a esta carrera, así como a la última del Circuito Local de Carreras Populares, que la cierran ellos en primavera" y es un gran motivo "para despedir el próximo 31 de diciembre corriendo y entre todos con una causa solidaria".

Cada participante debe aportar un kilo como mínimo de alimento

La inscripción para la carrera es gratuita y no es necesario hacerla previamente. Se instalará una zona de depósito de alimentos para que los participantes, a su llegada al Estadio Chapín, puedan dejar su aportación. En este sentido, desde la organización se invita a los participantes a donar, como mínimo, 1 kilo de alimento ‘no perecedero’ o también productos de higiene, en tal zona.

Como ha explicado el presidente de la Asociación Deportiva Maratón Jerez, Amador Fernández, "la estimación está en torno a los 1.000 participantes, ya el año pasado tuvimos 1.100 y se recogieron 1.500 kilos de alimentos y productos" por lo que ha invitado "a todo el mundo del deporte de Jerez a formar parte de esta fiesta solidaria, de esta convivencia de celebración que ya es una tradición de nuestra Navidad en Jerez, y que luego disfrute en la Pradera, en la línea de meta, con los regalos y con el brindis por el nuevo año".

La salida será en el Estadio Chapín y estará amenizada al igual que en la zona de meta por Antonio Martín-Bejarano, que es igualmente el director técnico del evento. En la zona de meta, ubicada en la pradera Laura Delgado ‘Bimba’ del Complejo Chapín, a la altura del edificio Jerez 2002, se realizará el tradicional brindis por el nuevo año 2025 y los regalos a los disfraces más originales.

Antes del inicio de la carrera tendrá lugar la carrera en el interior del Estadio Chapín de los niños de la Escuela de Atletismo Adaptado del Maratón Jerez, "uno de los momentos más emotivos donde todos los corredores ofrecen su homenaje, aplauso y reconocimiento a los corredores de nuestra escuela, y también así les animan a seguir adelante en su amor al deporte", ha indicado Martín-Bejarano.

Carrera controlada para ir en grupo y con concurso de disfraces

A fin de cuidar al máximo las pistas del Estadio Municipal Chapín, se invita a los participantes a no asistir al interior del estadio con mascotas, carritos de bebé, ni patines, y también se insiste desde la organización que no se debe arrojar productos navideños tipo spray en el interior del estadio.

La carrera tendrá paradas cada kilómetro para reagrupar a los corredores, ya que no tiene carácter competitivo. Se estima el ritmo por kilómetro entre 08:30 minutos y los 09:30 minutos, para que en una hora y cuarto, aproximadamente, el grupo de corredores alcance agrupado la meta.

Al igual que en ediciones anteriores, y a fin de terminar el año de manera divertida haciendo deporte, y sin afán de hacer marca, los participantes podrán participar disfrazados, dando el tono habitual de ambiente navideño a esta última carrera del año, "que enfocamos de manera distendida, festiva y, por supuesto, no competiva y de 5 kilómetros. Tomamos por sitios emblemáticos de la ciudad, vamos a pasar por sitios donde habrá gente celebrando el paso del año. Es espectacular el recorrido: desde Chapín al Minotauro, es el primer kilómetro, y luego calle Medina hasta Honda, Rotonda Casinos y toda la calle Larga hasta el árbol del Arenal, vuelta por Esteve y giro hacia Arcos y enfilamos hacia la meta en la Pradera".

Colaboran en el desarrollo del evento, junto al Ayuntamiento de Jerez, Diputación de Cádiz, Mercajerez, Centro de Recuperación Magnien, Sportmadness, Kids&Us Academia y Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura.