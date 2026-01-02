El servicio de autobuses lanzadera registra un 23,27% más de viajeros que en 2024

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha valorado de forma positiva el resultado del servicio de autobuses lanzadera organizado por el Ayuntamiento y la empresa Comujesa, para facilitar los desplazamientos durante el periodo navideño. Este operativo, que ha estado disponible los viernes, sábados y víspera de festivos desde el pasado 21 de noviembre al 20 de diciembre, los datos reflejan un crecimiento muy significativo respecto al año anterior, “respaldando así la apuesta del gobierno de promover una movilidad más sostenible en la ciudad y el uso del transporte urbano”, en palabras del responsable municipal.

A modo de balance, Jaime Espinar ha explicado que el servicio se ha cerrado con un total de 8.443 viajeros, lo que supone un incremento global del 23,27 por ciento respecto a los 6.849 de 2024. Como ha recordado el teniente de alcaldesa, y en vista de los buenos resultados obtenidos, el servicio se ha ampliado y estará operativo los días 2, 3, 4 y 5 de enero.

La línea lanzadera que ha unido la explanada del mercadillo de los lunes (detrás del Estadio Pedro S. Garrido) y la calle San Agustín (el Alcázar) ha registrado 2.754 viajeros, un 25,47 por ciento más que en 2024 en el que lo utilizaron 2.195. Por su parte, la segunda línea, que ha conectado la explanada de las atracciones de la Feria del Caballo y la Alameda Cristina, ha contabilizado en este año 5.689 viajeros frente a los 4.654 del pasado 2024 lo que representa una subida del 22,24 por ciento.

Cabe recordar que los dos primeros fines de semana (hasta el 1 de diciembre), el servicio funcionó de forma gratuita, “lo que ha sido determinante para captar nuevos usuarios y equilibrar la demanda entre ambos aparcamientos”, ha explicado Jaime espinar. Igualmente, ha destacado que las inclemencias meteorológicas no han incidido de manera significativa en el resultado final, ya que, a pesar de la caída registrada el viernes del cuarto fin de semana por el aviso amarillo por lluvias , el servicio recuperó su tendencia positiva en el cierre de temporada.

Como dato también importante, el teniente de alcaldesa ha destacado que el último tramo de la operativa cerró con 749 viajeros, un 23,19 por ciento más que en el cierre de 2024 (608 viajeros), resaltando el fuerte crecimiento del viernes en la explanada de Feria (+94,74%). De este balance cabe destacar también que la línea del Estadio Pedro S. Garrido se confirma como un punto de apoyo esencial, registrando un crecimiento del 25,47 por ciento y aliviando la carga de tráfico del centro.

Para acceder a estos autobuses serán válidos todos los títulos de transporte vigentes y ante cualquier consulta se han habilitado los teléfonos 900 859 775 y 956 900 010, así como la página web de Comujesa.