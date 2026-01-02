Cuenta atrás para los Reyes Magos de Jerez

En nada la ciudad cantará ‘Ya vienen los Reyes Magos...’ y las calles se llenarán de niños mirando a Sus Majestades en sus carrozas. La cuenta atrás ha comenzado para Antonio Ramírez, propietario del Tabanco El Pasaje; Juan Carlos Durán, director médico del Hospital San Juan Grande; y Ana Belén Morillo, organizadora de eventos como la Pasarela Tío Pepe.

Los tres representantes de los Reyes Magos de Jerez ultiman los detalles de la mágica noche del 5 de enero tras meses de intenso trabajo. Puerta a puerta, y evento a evento, han conseguido llegar al objetivo y asegurar una gran cabalgata de Reyes y regalos en los hogares con más necesidades.

Como es tradicional, Ramírez, Durán y Morillo han firmado en el Libro de Honor de Diario de Jerez, una de las estampas que se repite cada Navidad en esta redacción.

Cabe recordar que el Cartero Real, encarnado por Fernando Jiménez, está este viernes 2 y el sábado 3 de enero en el Alcázar, en un horario de 11 a 14 horas y de 17.30 a 20.30 horas, para recoger las cartas de los niños. Hoy viernes a las 16 horas atenderá a menores con trastornos del espectro autista, que podrán entregar sus cartas sin música ni ruido. Que llegan los Reyes...