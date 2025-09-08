El Teatro Villamarta pone a la venta este martes 9 de septiembre los espectáculos de su ciclo de Navidad

El Teatro Villamarta pone a la venta este martes 9 de septiembre las entradas de los ocho espectáculos que forman parte del ciclo de Navidad, una programación flamenca vinculada a la singular celebración de estas fiestas en la ciudad que se inicia el 29 de noviembre y finaliza el 20 de diciembre. En este primer día de venta las entradas sólo se podrán adquirir en las taquillas del coliseo jerezano, en su horario habitual de 10.30 a 14.00 horas. Y, a partir de su cierre a las 14.00 horas, será posible la compra de localidades a través de la plataforma tickentradas.com

El ciclo Navidad en el Villamarta arranca con la zambomba organizada por la Peña La Bulería el 29 de noviembre. Bajo el título La Navidad de siempre con la Peña La Bulería, la entidad flamenca del barrio de San Miguel exhibirá la autenticidad de la zambomba flamenca, haciendo sonar algunos de los villancicos ya recogidos en un disco. Y, por supuesto, no faltarán sus bulerías de Nochebuena.

Un año más, vuelve Así Canta Jerez en Navidad, uno de los espectáculos navideños más aclamados de los últimos años, bajo la dirección y producción musical de Luis de Perikín. En esta nueva edición, titulada Ya llegó la fiesta, convertirá cada una de sus cinco funciones previstas (entre el 4 y el 6 de diciembre) en una celebración llena de alegría y compás y que mantiene viva la esencia jerezana de la Navidad.

Un día más tarde (7 de diciembre), Felipa del Moreno lidera una propuesta que lleva por título Jerez canta a la Navidad. No es la primera vez que la cantaora acomete estos registros, pues ya lo hizo con anterioridad formando parte del grupo de Luis de Perikín y en solitario. En el escenario del Teatro Villamarta, Felipa del Moreno estará acompañada por un grupo de voces femenino y masculino, las guitarras de Manuel Valencia -que también ejerce de director musical- y Curro Carrasco y la percusión de Carlos Merino.

Como una zambomba benéfica llegará el 11 de diciembre La Nochebuena con Alalá, organizada por la Fundación del mismo nombre, cuyo objetivo es la integración social de niños y jóvenes a través del arte, la cultura y el deporte. A este respecto, destacan los talleres relacionados con el flamenco. El elenco artístico aglutina, en el cante, a Ezequiel Benítez, Mara Rey, El Tolo, Anabel Valencia, Saira Malena y El Berenjeno, a los que se suman el Coro Abuela María y de la Fundación Alalá, sin olvidar el baile de Saray García y guitarristas de la talla de Manuel Valencia, entre otros.

Otro de los clásicos del ciclo navideño del Teatro Villamarta es el espectáculo que dirige Pepe del Morao, bajo el título Amor en la Tierra, el musical los días 12 y 13 de diciembre. Un proyecto que comenzó en 2013 y que propone un viaje al pasado y vivir, desde el flamenco, el comienzo de una de las historias más grandes contadas.

A la memoria de Antonio Gallardo

Dedicado a la memoria de Antonio Gallardo, el grupo Jerez Flamenca Navidad pondrá en escena su Juerga de Nochebuena el 18 de diciembre. Un montaje que ofrecerá coplas de Nochebuena por bulerías al más puro estilo jerezano. Bajo la dirección artística de Daniel Muñoz Peña, se presenta un amplio número de artistas al cante (Rafael El Zambo, Juan de la Morena, Manuel de la Fragua y Javier Peña, entre otros). Entre los artistas invitados figuran Diego Carrasco y Enrique El Zambo, además de la colaboración especial de Coral de los Reyes, Comandante Lara y la colaboración al baile de Fernando Jiménez.

La celebración de la Navidad en familia es lo que pondrá de manifiesto Farrucos y Fernández, un espectáculo que tendrá lugar el 19 de diciembre y que une ambas estirpes flamencas bajo la dirección de Antonio Fernández ‘Farru’, secundado al baile por Rosario Montoya ‘Farruca’ y Manuel Fernández ‘Carpeta’. Un amplio elenco artístico que reúne a Julia Moreno, Soleá Fernández, María Vizarraga y Los Makarines, entre otros, y el compás de Torombo

El ciclo navideño se clausura el 20 de diciembre con el espectáculo Navidad de Jerez y Lebrija, que dirige Rafael Agarrado Pantoja, donde se busca ofrecer lo que ambas ciudades han aportado al mundo flamenco en en este periodo festivo, dando lugar a la celebración más popular y participativa. Para ello, contará con el cante de José Valencia, Coral de los Reyes, David Carpio y Anabel Valencia, el baile de Juan Tomás de la Molía, el piano de Rosario Montoya ‘La Reina Gitana’ y las guitarras de Juan Requena y Rubén Martínez, así como un coro formado por ocho voces.