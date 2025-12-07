Gran ambiente en la zambomba de la peña Don Antonio Chacón de Jerez
El Centro Cultural Flamenco Don Antonio Chacón de Jerez celebra su tradicional cita en la Navidad jerezana
El Centro Cultural Flamenco Don Antonio Chacón de Jerez celebra este domingo su tradicional zambomba. La Navidad entra con fuerza en la peña jerezana, ofreciendo una jornada con mucho arte y buenos momentos. Entre los invitados a la celebración navideña está el diplomático español Alfonso Dastis y el director gerente del Teatro Villamarta de Jerez, Carlos Granados.