Programa
Zambombas para el puente de diciembre

Gran ambiente en la zambomba de la peña Don Antonio Chacón de Jerez

El Centro Cultural Flamenco Don Antonio Chacón de Jerez celebra su tradicional cita en la Navidad jerezana

Estas son las zambombas y sucedáneos en Jerez durante el puente del 5, 6, y 8 de diciembre

Zambomba en la peña Don Antonio Chacón de Jerez / Miguel Ángel González

El Centro Cultural Flamenco Don Antonio Chacón de Jerez celebra este domingo su tradicional zambomba. La Navidad entra con fuerza en la peña jerezana, ofreciendo una jornada con mucho arte y buenos momentos. Entre los invitados a la celebración navideña está el diplomático español Alfonso Dastis y el director gerente del Teatro Villamarta de Jerez, Carlos Granados.

