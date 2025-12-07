El Centro Cultural Flamenco Don Antonio Chacón de Jerez celebra este domingo su tradicional zambomba. La Navidad entra con fuerza en la peña jerezana, ofreciendo una jornada con mucho arte y buenos momentos. Entre los invitados a la celebración navideña está el diplomático español Alfonso Dastis y el director gerente del Teatro Villamarta de Jerez, Carlos Granados.