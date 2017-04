Barba rescata al XDFC (3-2)

El Xerez DFC se aferra a las matemáticas y a la vida. Faltan cuatro jornadas para el final de Liga y no ha perdido sus opciones de ascenso, aunque cada vez lo tiene un poco más difícil. El cuadro de Aguilocho suma 56 puntos, sube a la sexta plaza y continúa a seis del ascenso. La tercera posición la conserva el Xerez CD con 62, empatado a puntos con el Ciudad de Lucena y Estrella San Agustín, que ganaron igualmente.

El conjunto xerecista pasó del todo a la nada en cuarenta y cinco minutos. Le costó muchísimo superar a un Rota competitivo, ordenado y acertado en el tramo inicial del partido y totalmente descompuesto en el segundo tiempo tras la expulsión de su mediocentro Antonio Blanco, que vio la segunda tarjeta amarilla (49') en una acción en la que levantó demasiado el pie ante un contrario.

Orihuela, que se había quedado fuera de la lista las dos jornadas anteriores, titular

Los verderones sorprendieron a un conjunto local nervioso, impreciso y sin profundidad en la primera mitad y se marcharon al descanso ganando por 0-2. Barba salió al rescate de los suyos tras el paso por vestuarios. El mediapunta suelto arriba y con plena libertad de movimientos sacó a relucir todo su potencial -calidad y gol-, anotó tres tantos que sirvieron para darle la vuelta al marcador y hasta tuvo un par de oportunidades más clarísimas para haber aumentado su cuenta.

Aguilocho, por culpa de las bajas, se vio obligado a retocar el equipo y realizó cambios en casi todas las líneas. La novedad más destacada era la aparición de Orihuela en el centro del campo después de no haber entrado en ninguna de las dos convocatorias anteriores. Sin Tamayo ni Guille, las labores ofensivas se las repartían Caballero, Cuenca y Barba.

La propuesta no funcionó porque el Rota entró al partido muchísimo más enchufado y centrado que una escuadra local sin fe. El ariete Luis Lara se convirtió en el amo del partido y no tardó en desquiciar a Antonio, incapaz de frenarle.

El primer aviso del combinado de Corbeto llegó a los trece minutos. Harana lo intentó con un disparo duro desde casi 25 metros que Edu Villegas mandó a saque de esquina. El primer tanto visitante no tardó en llegar. En el 18, Luis Lara, como no podía ser de otro modo, aprovechó un gran pase de Chico Benítez para marcharse de Antonio, encarar a Villegas y batirle con tranquilidad y calidad. Gran definición.

Con ventaja, el Rota manejaba el partido a su antojo y fue capaz de llevarlo a su terreno, una guerra a la que el Xerez DFC no está habituado. Tanta era su ansiedad que hasta el minuto 40, los azulinos no le vieron la cara a Fabio. Un centro de Álvaro Ramírez lo remató muy bien Copero de cabeza pero el meta verderón se lució para evitar las tablas.

Justo después (41') llegó la primera jugada polémica del encuentro. Joaqui le soltó un manotazo a Lara en el área y el colegiado no lo dudó. Decretó penalti pero cambió el color de la tarjeta. El central azulino se libró de la expulsión por su agresión y sólo vio cartulina amarilla. Harana, con maestría, pese a los intentos de ponerle nervioso de Edu Villegas, no falló. 0-2 (43').

Poquito antes del descanso, Fabio volvió a tirar de reflejos para rechazar con apuros un remate de Cuenca (45').

El paso por vestuarios sentó mejor al Xerez DFC que al Rota, que cambió totalmente su rol. Pasó de dominador a dominado y mucho más después de la expulsión de Antonio Blanco en el minuto 49 por doble amarilla. Su equipo acusó muchísimo la inferioridad numérica. Dio un paso atrás y firmó su sentencia.

Aguilocho movió banquillo en el descanso buscando voltear la situación y dejó en la caseta a su pareja de centrales -Antonio y Joaqui-, los dos amonestados. Sacó a Borja Perea, retrasó a Antonio Benítez y Adri Domínguez intercambio su rol atrás. Pasó de lateral a central. Arriba, entró Biri, un puñal por su banda derecha. De sus botas partieron la mayor parte de las acciones de peligro de sus compañeros en el segundo acto del encuentro.

Después de la expulsión de Antonio Blanco, Fabio se tiró valiente a los pies de Caballero, que no entró con el ímpetu suficiente y no llegó para recoger el rechace del portero tras su tiro.

Fue la primera oportunidad de una cascada continua. Adri pide penalti de Pablo por engancharle la pierna cuando se disponía a rematar (53') y Orihuela estrella un balón en el larguero tras tocar en un defensa (58').

A la hora de juego, Barba después de un buen control de Copero en el área tras centro Biri, acorta distancias y en el 63' firma las tablas con un buen remate de cabeza tras un saque de esquina.

Con el partido nivelado, era cuestión de tiempo la remontada porque las oportunidades se sucedían para los xerecistas. De todos modos, Luis Lara perdonó el 2-3 en una contra (68'), al no llegar a un centro de Agu.

Barba cerró el partido en el 78' otra vez a centro de Biri y en el descuento Caballero estrelló otro balón en el larguero y un defensa sacó bajo palos el rechace que le cayó a Cuenca.