Dovi y Márquez vuelven a la gresca

También merece todos los honores y distinciones Johan Zarco, que lideró el Gran Premio de Qatar casi de principio a fin. Quizá ahí estuvo su error, en llevar todo el desgaste y no dejar nada para las vueltas decisivas, en las que el francés ya no pudo seguir arriesgando y acabó 'río abajo' hasta finalizar octavo, tras Dani Pedrosa. Curiosamente, se rumorea que el piloto galo podría sustituir al español si éste no renueva con Honda, por lo que ambos tienen mucho que demostrar para ser el compañero de Marc Márquez en 2019.

Marcos Ramírez puntúa por los pelos en Losail

La categoría de Moto3 estuvo iluminada por el sol, sin hacer uso de los focos. Rompiendo la norma establecida en 2008, la pequeña cilindrada se disputó con luz de día, pues este año se adelantaron dos horas las carreras para evitar temperaturas bajas en la pista que suelen afectar a los pilotos de MotoGP cuanto más se adentra la noche. La victoria de la pequeña categoría fue española y se decidió prácticamente bajo la bandera a cuadros en favor del madrileño Jorge Martín (Honda), seguido del valenciano Aron Canet (Honda). No fue el día del gaditano Marcos Ramírez, que ha comenzado este Mundial 2018 de forma muy distinta al tercer puesto con que acabó la prueba final de 2017 en Valencia, que le permitió concluir octavo en el Campeonato. En esta ocasión, la sonrisa no se dibujaba en el rostro del piloto conileño que terminó esta carrera inaugural de Moto3 en el decimoquinto puesto, logrando por los pelos un punto en la clasificación general del Mundial. Su KTM parece que ha perdido la competitividad que ofrecía la pasada temporada. ¿Suspensiones, chasis, motor, puesta a punto? Afectado por el resultado, Ramírez no tenía muchos ánimos para dar explicaciones: "Ha sido una carrera difícil, sobre todo psicológicamente. Pero bueno, no pasa nada, hay que pensar en positivo, intentar de dar con la tecla y trabajar de cara a la próxima prueba. Es evidente que algo debe estar fallando, porque no es normal encontrarnos tan atrás. Habrá que ver qué ocurre, porque no se entiende que el año pasado acabamos entre los primeros y ahora me cuesta puntuar. Eso sí, no es un problema de físico o de piloto. En 2017 también hubo carreras malas, siempre las hay y debemos aprender de ellas". Ramírez vuelve ahora a su Conil natal y dentro de tres semanas intentará sacar petróleo a su KTM en Argentina. La marca austriaca debe aprovechar este espacio de tiempo para 'dar alas' al piloto andaluz...