Ramírez, el nuevo viento de Conil

Conil es famosa por sus preciosas playas, gastronomía, golf y la intensidad con que se manifiesta el viento de Levante. Por muchos motivos, el turismo promociona y da gran eco internacional a esta población gaditana en la que ahora comienza a "soplar" también con fuerza el nombre de uno de sus deportistas. El conileño Marcos Ramírez se ha convertido en el segundo andaluz que logra un podio en los 68 años de historia del Mundial de Motociclismo, merced al tercer puesto logrado en el Gran Premio de Alemania de Moto3, celebrado este primer domingo de julio en el circuito de Sachsenring.

Se sabe que Cádiz concentra casi el cincuenta por ciento de los parques eólicos de Andalucía y puede que el viento, junto con el Circuito de Jerez, fomenten que haya pilotos veloces en esta provincia. Lo cierto es que con anterioridad fue otro gaditano, Alberto Moncayo, el que consiguió el primer podio histórico para esta región española, al ser segundo en el Gran Premio de Francia de 2012 de Moto3, en una carrera con lluvia y con muchos de los favoritos caídos. Es decir, un puesto por delante del que cinco años después acaba de conseguir el también gaditano Marcos Ramírez que, lejos de las comparaciones odiosas, está protagonizando la mejor actuación global de un piloto representante del Sur de España. Ahora, no sólo hay vallas publicitarias de Andalucía en los circuitos del mundo, también hay un buen piloto subiendo al podio.

En su primera temporada completa en el Mundial, el joven piloto de Conil se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de Moto3. Comentaristas de excepción como Álex Crivillé destacan en televisión las genialidades de Ramírez que, salvo en Estados Unidos, ha puntuado en todas las pruebas disputadas, destacando también en entrenamientos como uno de los pilotos más rápidos. A sus 19 años de edad, con un curriculum envidiable y meteórico, Marcos ha logrado hasta ahora la fantástica y reciente tercera plaza de Alemania, dos cuartos puestos (Jerez y Francia) y dos sextos (Cataluña y Holanda), como mejores resultados, ocupando con 79 puntos la séptima posición del Campeonato de Moto3, a sólo 10 puntos del cuarto clasificado, Jorge Martín, y a 31 de Aron Canet, que es tercero. Eso sí, con el líder y experimentado Joan Mir, la desventaja es de 86 puntos.

Pero lo más destacado del conileño Marcos Ramírez es su genialidad innata, a la que asocia cualidades atléticas que trabaja sin descanso, en una vida de sacrificio por y para la moto, que le han llevado a aparcar sus estudios de ingeniería. Puede que sea el más alto de su categoría, lo que no es precisamente positivo, pero lo suple con destreza y ambición. Es perseverante, metódico, calculador, estratega y disciplinado, en una categoría que obliga a estar alerta las 24 horas del día. La competencia de Moto3 es altísima, pudiendo pelear en cabeza durante muchas vueltas y acabar el 21 mereciéndote la victoria. Todos van en fila india, sin desmarcarse, con el puñal en los dientes, casi en igualdad mecánica. Pero el domingo 2 de julio de 2017 se abrió por fin el podio para este gaditano en Alemania, a fuerza de batallar con el propio líder de su categoría, Joan Mir, ofreciendo momentos apoteósicos en televisión, que quedan para la posteridad y siendo el mejor de su marca KTM.

No es de extrañar que diversos equipos hayan puesto ya la vista en el piloto andaluz que afirma no tener prisa para dar el salto a otra categoría: "Quiero ganar y seguir aprendiendo en Moto3, no hay prisa y sí mucho que conseguir". Su actual equipo es el Platinum Real State, que desea mantenerlo en 2018 a toda costa junto a su compañero Darryn Binder. Pero también parece interesado por sus servicios Jorge Martínez Aspar, que dejará de contar con monturas Mahindra y acudiría a KTM, aspirando a contar con los servicios de Marcos Ramírez. Otra opción para el gaditano sería ocupar la plaza que deje el actual líder de Moto3, Joan Mir, que abandonaría el equipo Leopard para marcharse a Moto2. Esta formación cuenta con motos Honda y el prestigioso técnico Christian Lundberg, que recientemente ha reconocido "haber hablado con Marcos, pero sé que KTM está presionando mucho por conservarle. Trabajé con él el año pasado y lo que más me gusta de él es que es rápido y escucha".

De auténtico vendaval podría calificarse también la formidable victoria de Marc Márquez en esta prueba de Alemania, que tuvo en el segundo peldaño del podio al sorprendente ídolo local Jonas Folger (Yamaha) y a Dani Pedrosa en el tercer puesto, mientras que Maverick Viñales (Yamaha) acababa cuarto, seguido de Valentino Rossi (Yamaha) y Álvaro Bautista (Ducati). Pero el mayor mérito fue sin duda para el genial piloto de Cervera que consiguió una demoledora octava victoria consecutiva en este circuito germano y se coloca líder de MotoGP por primera vez este año, por mucho que le pese al italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que tras sus dos últimos triunfos seguidos en Italia y Cataluña, junto al quinto de Holanda, tuvo que conformarse ahora con el octavo puesto. Peor le fue a su compañero Jorge Lorenzo, que acabó decimoprimero, pese a un buen comienzo de carrera.

El Mundial de Motociclismo entra ahora en una etapa de vacaciones estivales que terminarán la primera semana de agosto con el Gran Premio de la República Checa, décima prueba de un campeonato con 18 pruebas puntuables que finalizan el 12 de noviembre en Valencia. Ni que decir tiene que durante este tiempo de asueto el nombre de Márquez sonará con la misma fuerza e intensidad que lo hacen el viento de Levante, los Alisios, la Tramontana, el Cierzo o el Terral. Su contundente liderazgo estará presente en la mente de todos los adversarios a la corona de MotoGP, que se encuentran además en un pañuelo, comenzando por Viñales, que es segundo en la clasificación provisional de la categoría reina con sólo cinco puntos menos que Marc, mientras que Dovizioso es tercero a seis puntos del líder, seguido de Rossi (Yamaha), con 10 puntos menos que Márquez, siendo Pedrosa quinto a sólo 26 puntos de su compañero en Honda Repsol. Más rivalidad, imposible; es casi lo nunca visto, de imprevisible final.

Esperemos que Marcos Ramírez disfrute estos días en su tierra de Conil con los éxitos cosechados y vuelva renovado a la acción como esos aires frescos que tanto se agradecen en el verano gaditano, aumentando su gloria con otro podio, o mejor con una victoria para la que está perfectamente capacitado. Los vientos soplan a su favor y con fuerza.

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.