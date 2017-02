La gresca en el Manuel Millán, en el juzgado

La pelea que se produjo entre el delegado del San Benito benjamín -padre también de un jugador del equipo blanquivioleta- y el padre de un jugador del Xerez Balompié B a la finalización del partido del pasado domingo se esclarecerá en el juzgado después de que ambos hayan presentado las correspondientes denuncias aportando además parte médico de lesiones, según ha podido conocer este Diario tras hablar con ambas partes.

S.V. -prefiere mantener su anonimato- es el delegado del San Benito benjamín y ejerce también de entrenador al estar el anterior técnico trabajando en Barcelona. Asegura estar "muy arrepentido" del espectáculo que se dio en el campo del Manuel Millán y señala que "no he podido dormir en toda la noche pensando en los niños, que asistieron a algo que nunca se tenía que haber producido". No obstante, asegura que él sólo se defendió de una serie de padres que fueron a agredirlo. Esa, al menos, es su versión de los hechos que relató ayer a este Diario: "Una serie de padres estaban en una esquina del campo sin parar de chillar y de increpar al árbitro hasta que se dio una jugada en la que hubo un empujón de un jugador mío y empezaron todos a chillar. El árbitro pitó y le dije que le diera el pito a ellos para que pitaran ellos. Y ¿para qué dije nada? Se pusieron todos a insultarme a mí, (a decir) de todo. Se metieron dentro del campo un tío grande y tres personas mayores con paraguas cuando el árbitro pitó el final y vinieron para pegarme y yo lo que hice fue defenderme. Cuatro contra uno, tengo la cabeza llena de chichones de los paraguazos que me dieron. Tengo un parte médico, me pegaron entre cuatro y Sansón no hay nadie pero uno se tiene que defender". Luego "me fui al hospital y presenté denuncia contra estas cuatro personas, los nombres no los sé aunque creo que la Policía los ha identificado porque ellos dieron mis datos al tener yo ficha".

El delegado del San Benito afirma estar arrepentido de los hechos que sucedieron el pasado domingo: "No se imagina lo que tengo yo por dentro a cuenta de mis niños, esto no me lo perdono yo en mi vida, el sofocón que tengo al ver a los niños tan asustados. Los padres vieron lo que pasó y fue en defensa propia. Nadie quiere dar un espectáculo así. Yo no sé si el otro salió más dañado o no, lo que hice fue defenderme", concretó.

La intención del delegado/entrenador es seguir al frente del equipo tras consultarlo con los padres: "No lo voy a dejar. He hablado con todos los padres y están conmigo. Quieren que siga con el equipo. Me han dado ánimos, me han dicho que vaya a entrenar. Yo estaba preocupadillo pero todos quieren que siga. A partir de ahora, si vienen siete a pegarme saldré corriendo y lo evitaré", manifestó.

Por su parte, el padre del jugador del Xerez Balompié prefirió no extenderse en sus declaraciones pero sí confirmó que su versión es "contraria totalmente" a la que ofrece el delegado del San Benito, "a la vista están las lesiones", asegurando que fue él el agredido -le aplicaron siete puntos de sutura- y subrayando que será el juzgado "el que decida, que sea el juez el que diga lo que tenga que decir" tras presentar la correspondiente denuncia adjuntando el parte de lesiones.

Eso sí, este padre lamenta todo lo ocurrido y espera que hechos de esta índole "no se repitan más", lamentando que los niños fuesen testigos de lo sucedido y prefiere no polemizar públicamente.