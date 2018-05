Convocan huelga de ambulancias a partir del próximo 25 de mayo

Los sindicatos UGT y CCOO han convocado huelga en el transporte sanitario para los días 25, 28 y 30 de mayo, así como el 1 de junio y a partir del día 4 de ese mes la huelga pasaría a ser indefinida. Los sindicatos subrayan que los paros afectarán a toda la provincia y a todo el sector de traslado de enfermos y accidentados que opera en régimen de concesión administrativa de la Sanidad Pública Andaluza.

La convocatoria de huelga, de la que venían advirtiendo desde hace tiempo los representantes de los trabajadores, está relacionada con la inminente adjudicación del concurso del servicio de transporte sanitario en la provincia, y persigue que se garanticen aspectos como la aplicación del convenio vigente en la provincia a la totalidad de los trabajadores del sector, la subrogación del personal y la limitación del tipo de contratos a utilizar, evitando en concreto el "abusivo" contrato en prácticas.

Los sindicatos ya aplazaron una anterior huelga el pasado mes de noviembre

Los trabajadores decidieron por unanimidad en asambleas celebradas el pasado viernes instar a los comités de empresa a convocar esta medida de presión. Según afirman los sindicatos, "el conflicto llega una vez agotadas las vías de diálogo con las empresas que actualmente tienen el servicio adjudicado y ante los reiterados incumplimientos en prevención y seguridad, algo que también están padeciendo los usuarios, la precarización laboral y el uso abusivo de los contratos de aprendizaje, la congelación salarial impuesta unilateralmente por las empresas y los incumplimientos del convenio".

Los sindicatos convocantes volvieron a denunciar ayer que el nuevo pliego de condiciones de transporte sanitario terrestre, tanto para pacientes programados como de urgencias "no recoge la totalidad de las necesidades de los ciudadanos, ni responde a las expectativas de los trabajadores, y parece hecho a la medida de las empresas que actualmente tienen la concesión". Advierten en este sentido que la administración sanitaria "pone en riesgo los servicios de transporte de las urgencias extrahospitalarias, así como el traslado programado de pacientes, dejando este último a que lo organice la empresa ganadora del concurso".

Los representantes sindicales ya habían denunciado semanas atrás que el pliego de condiciones para el nuevo concurso incumple, en su opinión, con las obligaciones derivadas del Real Decreto 836/2012 por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación del personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera. En relación con la dotación de personal en las ambulancias asistenciales el pliego no incluye la obligatoriedad de dotar dichas ambulancias con dos técnicos de transporte sanitario, uno destinado a conducir la ambulancia y el otro encargado de proporcionar soporte vital básico y atención sanitaria inicial, "incumpliendo con ello la Ley con el conocimiento y consentimiento de las autoridades sanitarias". Según los sindicatos, de esta forma se pretende contratar ambulancias no asistenciales que son para el transporte de pacientes en camilla y que necesitan sólo un conductor, "haciéndolas pasar por asistenciales retorciendo la Ley, inventado un nuevo tipo de ambulancia no recogida en el Real Decreto para ahorrar injustificadamente".

En sus críticas al pliego de condiciones, los sindicatos aseguran que éste empeora las condiciones laborales de los trabajadores del servicio de ambulancias, "mermando nuevamente sus retribuciones y afectando negativamente al empleo, a la vez que impone por parte de la administración sanitaria un convenio que no es el de referencia en nuestra provincia, con la consiguiente inseguridad jurídica que provoca en los trabajadores del sector".

Hay que recordar que los sindicatos ya convocaron una huelga de ambulancias el pasado mes de octubre, debido a que después de varios meses de reuniones se habían roto las negociaciones sobre mejoras en el convenio colectivo. Finalmente decidieron aplazar la convocatoria de los paros, que iban a comenzar en noviembre, "por el bien de los usuarios y para que los pacientes no sufran este despropósito".