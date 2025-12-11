Estas son las zambombas y sucedáneos en Jerez los días 12, 13 y 14 de diciembre
Consulta el listado de zambombas que organizan diversos colectivos para este fin de semana.
Guía de zambombas y sucedáneos en Jerez 2025: fechas, ubicación y horarios
Jerez de la Frontera, tras un Puente de Diciembre apoteósico con lleno en todas las plazas del centro histórico, afronta desde esrte vienes día 12 su cuarto fin de semana consecutivo de zambombas en la ciudad.
Este es el listado de las previstas entre el viernes 12 y el domingo 14 de diciembre.
11 de diciembre
BAR JUANITO
- 16.30 horas (Calle Pescadería Vieja)
12 de diciembre
HERMANDAD DE LA VIGA
- 14.00 horas (Reducto de la Catedral)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Jerez por Navidad
- 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
RESTAURANTE LA PIEDRA
- Actuación: La Recogía
- 17.30 horas (Av. Lebrija)
DAMAJUANA
- Actuación: La Plazuela en Navidad
- 17.30 horas (C/ Francos)
KAPOTE JEREZ
- Actuación: Maloko, Ané Carrasco, Rocío Parrilla y Samara Amaya.
- 18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Ana Fernández y Ángel Torres
- 19.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
BEREBER
- Actuación: Duende
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
DAMAJUANA
- Actuación: El Guardia Grupo
- 20.30 horas (C/ Francos)
BEREBER
- Actuación: Atuvera
- 21.00 horas (Calle Cabezas, 2)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Se dan clases de zambomba
- 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
ODONOGUE'S
- Actuación: Manuel Pantoja
- 23.00 horas (C/ Doña Blanca, 3)
13 de diciembre
PEÑA LUIS DE LA PICA
- 14.00 horas (Calle Carpinteros)
HERMANDAD DE LA PIEDAD
- 14.00 horas (Monte Calvario)
ZAMBOMBA BELENISTA
- 14.00 horas (C/Chancillería, 7)
HERMANDAD DE LA BORRIQUITA
- 14.00 horas (Colegio San José, calle Porvera)
HDAD. SACRAMENTAL Y PEÑA ROCIERA LOS APURAOS
- 14.00 horas (Calle Ancha)
EL PEQUEÑITO
- 14.00 horas (Plaza de la Estación)
HERMANDAD DE LA SALVACIÓN
- 14.00 horas (frente a la iglesia Perpétuo Socorro)
HERMANDAD DEL AMOR
- 14.00 horas (Calle Salas, 6)
HERMANDAD DE LOS JUDÍOS
- 14.00 horas (Plaza de San Mateo)
HERMANDAD DEL LORETO
- 14.00 horas (Colegio La Salle Buen Pastor)
HERMANDAD DEL CRISTO
- 14.00 horas (Plaza Belén)
HERMANDAD DE LA CANDELARIA
- 14.00 horas (Pasaje de la Venencia, junto parroquia Santa Ana)
ZAMBOMBA SOLIDARIA MAIN
- 14.00 horas (Colegio María Auxiliadora)
HERMANDAD DEL CARMEN
- Ameniza: Coro La Recogía, Gloria Bendita y Coro Hdad. San Benito
- 14.00 horas (Plaza del Carmen)
HERMANDAD DE LA VIGA
- 14.00 horas (Reducto de la Catedral)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Enarmonía
- 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
HERMANDAD DEL CARMEN
- Ameniza: La Recogía
- 17.00 horas (Plaza del Carmen)
DAMAJUANA
- Actuación: Alendoy
- 17.30 horas (C/ Francos)
RESTAURANTE LA PIEDRA
- Actuación: Punto y aparte
- 17.30 horas (Av. Lebrija)
PEÑA PEPE ALCONCHEL
- 18.30 horas (Calle Castaño, 2)
ODONOGUE'S
- Actuación: Raquel Carmona
- 18.30 horas (C/ Doña Blanca, 3)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: David Heredia 'El Buho'
- 19.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
BEREBER
- Actuación: Cambio de Tercio
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
PEÑA EL PESCAERO
- Ameniza: La Recogía
- 20.00 horas (Calle Mosa, 2)
DAMAJUANA
- Actuación: Bibiana Silva
- 21.00 horas (C/ Francos)
BEREBER
- Actuación: Agustele
- 21.00 horas (Calle Cabezas, 2)
HERMANDAD DE LA REDENCIÓN
- 22.00 horas (Casa de Hermandad)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: A tu aire
- 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
14 de diciembre
KAPOTE JEREZ
- Actuación: Grupo Alba
- 18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Al son de la Navidad
- 18.30 horas (C/ Nuño de Cañas
