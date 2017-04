Dorna dice que "habrá 'paddock girls" en el Gran Premio de Jerez

El director de Comunicación de Dorna, Ignacio Sagnier, destacó en declaraciones a este medio que la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Jerez "no nos ha sorprendido" y apuntó que si alguien tiene interés en que su "imagen sea la ideal son precisamente los patrocinadores, los cuales tienen otro don muy importante: sentido común". Asegura este alto responsable de la empresa organizadora del Gran Premio de Jerez que por las referidas razones "jamás se verá a una 'paddock girl' en bañador por la pista ni las instalaciones del circuito. Su imagen es absolutamente esencial". Obviamente el Gran Premio de España a celebrar en el circuito "tendrá presencia de chicas en la pista", las mal llamadas 'paragüeras'.

La alcaldesa reconoce que en esta polémica no tiene competencia

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha destacado el “paso importante” que supone “abrir el debate” del papel de la mujer en el Mundial de Motociclismo después de que el Ayuntamiento haya instado a Dorna a eliminar prácticas que usan el cuerpo de la mujer como “adorno y reclamo”.

Pese a todo ello, la regidora jerezana reconoció ayer públicamente en declaraciones ante los periodistas, que “por mucho que se quiera”, el Ayuntamiento de Jerez “no tiene competencias para decirle a una marca o una empresa cómo tiene que hacer su publicidad”. Eso sí, insistió en que por lo menos “abre un debate” que hace posible “que se pueda ir consiguiendo cada vez más esa igualdad” que se persigue. La alcaldesa se aprestó ayer a asegurar que esta petición no altera la relación entre la organizadora del Gran Premio de España de Motociclismo, Dorna, y el Consistorio jerezano, que sigue siendo “perfecta”. “No ha habido ningún problema y me han dicho que son unos grandes defensores de la mujer, pero es verdad que este no es un tema del Circuito de Jerez, porque si fuera así sería mucho más fácil de atajar”, añadió ayer la alcaldesa de la ciudad.