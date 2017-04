Embajadores del baile y la guitarra por Europa

Cada uno en su faceta, Mercedes Ruiz ySantiago Lara, Santiago Lara y Mercedes Ruiz, han comenzado el año de forma meteórica. En apenas cuatro meses han llevado su arte a diversas partes de Europa, en lo que está siendo un inicio de 2017 espectacular. Su última pica fue en Sevilla el pasado jueves, cuando dentro del ciclo Los Jueves de Cajasol exhibieron ‘Baile de palabra’, un montaje estrenado en el Festivalde Jerez de 2012. Acompañados de su inseparable David Lagos, el espectáculo convenció al público sevillano pues tal y como recoge la crónica del compañero de Diario de Sevilla, JuanVergillos, “cada intérprete tuvo su momento para adueñarse del escenario en solitario”. “Se trata de tres solistas en la plenitud de su arte y en libertad. La libertad a veces se gana, simplemente, saliéndose del guión”, añade para concluir señalando que se trató de “una obra muy física, trepidante en algunos momentos, como no podía ser menos siendo estos sus protagonistas. Pero también con espacios para la respiración. Ellos, que han corrido tanto, en la escena, sobre el mástil, se pueden permitir el lujo de pararse y templar. Y eso hicieron, con mucho gusto”.Pero el éxito sevillano no ha sido el único en este inicio de 2017. Hace apenas una semana, Mercedes conquistó dos ciudades francesas con ‘Déjame que te baile’, donde estuvo acompañada por Santiago Lara y David Carpio. Así, Biarritz y Merignac se rindieron al arte de dicho espectáculo, que sigue recibiendo buenas críticas allá donde se exhibe.De cualquier forma, el éxito más sonado en este 2017 se produjo, y por partida doble, en Londres el pasado mes de febrero. Mercedes se convirtió en la primera jerezana en llevar en solitario un espectáculo propio al Sadler’s Wells Theatre, un reto que pasó con nota y con el público entregado. Así lo constata el hecho de que durante varios minutos le aplaudió sin descanso al término de la misma.El otro punto exitoso lo protagonizó en este misma ciudad Santiago Lara que presentaba su Tribute to Pat Metheny. El guitarrista jerezano colgó el cartel de ‘no hay billetes’ varias semanas antes de su concierto. Durante setenta minutos, Lara desgranó su último disco logrando el reconocimiento de la crítica y el público asistente. Y es que su última aportación musical donde adapta temas del guitarrista nortamericano, le ha servido para dar un paso de gigante en su carrera profesional.La agenda, no obstante, no se detiene y ambos ya preparan nuevas citas para el próximo mes de junio, un mes que será otro de los puntos fuertes del calendario. Así, el día 2 estarán de nuevo enFrancia, esta vez en Avignon y sus ‘Les nuits flamencas’, un festival en el que también actuarán el jerezano David Lagos,Argentina, Andrés Marín, Olga Pericet o Patricia Guerrero. La segunda fecha será el 10 de junio en la capital de España, concretamente en el Teatro del Canal, dentro del Suma Flamenca. En la primera ocasión llevarán el espectáculo ‘Baile de palabra’, mientras que en Madrid expondrán ‘Déjame que te baile’.Por último, no hay que olvidar que la jerezana es este año canditada a los Premios Max en la categoría de ‘Mejor intérprete femenina’ por ‘Déjame que te baile’. Junto a ellas encontramos a otras artistas significativas como Olga Pericet, Rocío Molina,Sara Baras, Rafaela Carrasco o Patricia Guerrero. La decisión final se sabrá el próximo 5 de junio cuando está prefijada la gala de entrega de premios en el Palacio d