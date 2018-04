¿Jerez Ciudad Europea del Caballo?

La pregunta referida en el titular se la hace Massimo Parodi, profesional del mundo equino y propietario de varios caballos en el Centro Ecuestre de Chapín. Como él, muchos usuarios habituales de esta instalación se muestran indignados con la actitud del Ayuntamiento respecto a su cuadra. ¿Y cuál es el problema? Simplemente la negativa por parte de la delegación de Cultura y Fiestas, que dirige Francisco Camas, a modificar la actual ubicación de los tradicionales fuegos artificiales que se lanzan minutos después del encendido oficial del alumbrado de la Feria del Caballo.

Desde el Consistorio se ha rechazado la propuesta planteada por los propietarios, que en ningún momento se niegan a ello, sino que piden que se cambie el lugar, ya que el actual, justo en la zona del anexo de Chapín, está a escasos metros de las cuadras donde diariamente se 'alojan' unos 60 caballos.

Esta situación no sólo afecta al caballo a nivel físico, sino también a nivel psicológico"No tienen respeto por uno de los símbolos de la ciudad, sólo pedimos que cambien de sitio"

Joaquín Cantos, uno de los usuarios, explica que "a primeros de enero le solicité al concejal Paco Camas, al que conozco desde hace años, que modificase el lugar porque los caballos sufren mucho con los artificios, y algunos, como el caso del mío, han sufrido en los últimos años heridas de consideración. La respuesta fue que le pusiera a los caballos unos tapones".

Desde entonces, tanto Joaquín Cantos como Massimo Parodi y otros propietarios de caballos de este centro han pedido con insistencia, a través del propio Cantos, una solución al problema, pues entienden que "sólo es cuestión de cambiar el sitio, como se hacía antes cuando estaban aquí los caballos del escuadrón de la Policía Local. Desde que se fueron, cambiaron el lugar y ya llevamos tres años pasándolo muy mal el día de la inauguración de la Feria".

Desde primeros de enero los usuarios estaban esperando una determinación y "esta semana he recibido un correo diciéndome que no se cambia, que se hará otra vez aquí al lado. El día 5 a las 22 horas, me han dicho exactamente que es", recalca Joaquín Cantos.

"Les hemos propuesto que lo hagan en otras parcelas, como antes, e incluso en el interior del estadio Chapín, que es municipal, pero dicen que no", añade Massimo Parodi.

"Yo no entiendo que, ni siquiera este año que Jerez es Ciudad Europea del Caballo, no tengan ningún respeto por este animal que da de comer a mucha gente. Soy italiano, y este tipo de actitudes no las comprendo, esto es maltrato animal porque tiran los cohetes a 60 metros".

Además de propietario y afectado, Joaquín Cantos es veterinario de profesión, con una experiencia laboral de décadas en una institución tan relevante en el mundo del caballo como la Real Escuela de Arte Ecuestre. Por ello, reconoce que "este tipo de situaciones no sólo afectan al caballo a nivel físico, como ocurrió con el mío que tuvo una herida que se le ha quedado de por vida, sino que también lo hacen a nivel psicológico", explica.

"El año pasado, porque esto ya lo venimos reivindicando desde hace tres, recuerdo que vinieron unos señores y grabaron unos vídeos para intentar demostrar que no pasaba nada. Claro, grabaron a los caballos mansos que hay en la escuela que son caballos de picar y esos no se enteran de nada, pero a los demás, el mío se estaba dando golpes con el box, no. Llegó a tirarme hasta las manos", relata Cantos.

"También llegamos a poner música en los boxes a toda voz", recuerda Parodi, "pero no sirvió para nada porque los cohetes están aquí al lado. Es como si fuera un bombardeo".

Lo peor de todo es que "no tienen respeto por uno de los símbolos de la ciudad", concluye indignado.