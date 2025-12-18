Estas son las zambombas y sucedáneos en Jerez para los días 19, 20 y 21 de diciembre
Consulta el listado de zambombas que organizan diversos colectivos para este fin de semana
Qué hacer en Jerez este fin de semana: Desde villancicos escolares a la Caravana Motera Solidaria
El último fin de semana de zambombas se presenta una vez más cargado de actividad. Las hermandades volverán a protagonizar muchas de ellas en distintos puntos de la ciudad, aunque también se han organizado muchas por parte de peñas flamencas y peñas rocieras. Aquí el listado.
19 de diciembre
AGRUPACIÓN PARROQUIAL BARBADILLO
- 14.00 horas (Alameda del Banco)
DAMAJUANA
- Actuación: Coro de la Abuela María
- 17.00 horas (C/ Francos)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: David Heredia 'El Buho'
- 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
RESTAURANTE LA PIEDRA
- Actuación: Solera y compás
- 17.30 horas (Av. Lebrija)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Mawi
- 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
KAPOTE JEREZ
- Actuación: Rafael del Zambo, Carmen Grilo, Rocío Valencia y Fernando del Morao
- 18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)
BEREBER
- Actuación: Coro de la Abuela María
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
LA MACETA
- Actuación: La Recogía
- 20.00 horas (Calle Lancería)
DAMAJUANA
- Actuación: Bibiana Silva
- 20.30 horas (C/ Francos)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Dame tono
- 21.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
BEREBER
- Actuación: Agustele
- 21.00 horas (Calle Cabezas, 2)
ODONOGUE'S
- Actuación: David Heredia
- 23.00 horas (C/ Doña Blanca, 3)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Daily Fuguet y su grupo
- 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
20 de diciembre
PEÑA LUIS DE LA PICA
- 14.00 horas (Calle Carpinteros)
HERMANDAD DE LA BORRIQUITA
- 14.00 horas (Colegio San José, calle Porvera)
HERMANDAD DE LA VERA CRUZ
- 14.00 horas (Pasaje de la Santa Cruz, junto iglesia San Juan de los Caballeros)
HERMANDAD DE LAS VIÑAS
- 14.00 horas (Frente casa de Hermandad)
HERMANDAD DE LA CORONACIÓN
- 14.00 horas (Calle Doña Blanca, frente a la Plaza)
PEÑA ROCIERA LA ROA
- 14.00 horas (Colegio El Beaterio)
ENTREVINOS CAFETERÍA & CERVECERÍA
- Amenizan: Coro son de la tierra y Familia de los Moneo
- 16.00 horas (Calle Ventura Núñez, 10)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Rey Morao
- 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
DAMAJUANA
- Actuación: Alendoy
- 17.30 horas (C/ Francos)
RESTAURANTE LA PIEDRA
- Actuación: Punto y aparte
- 17.30 horas (Av. Lebrija)
ODONOGUE'S
- Actuación: Marta Peña
- 18.30 horas (C/ Doña Blanca, 3)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Enarmonía
- 19.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
BEREBER
- Actuación: Plazuela en Navidad
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
DAMAJUANA
- Actuación: Bastián y su gente
- 20.30 horas (C/ Francos)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Concaché
- 21.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
BEREBER
- Actuación: Al Pairo
- 21.00 horas (Calle Cabezas, 2)
PEÑA LOS CERNÍCALOS
- 21.00 horas (Plaza del Carbón, 16)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Los Viandantes
- 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
21 de diciembre
HERMANDAD SOBERANO PODER
- 13.00 horas (Frente iglesia de la Granja)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Tres con Son
- 17.30 horas (C/ Nuño de Cañas)
DAMAJUANA
- Actuación: No tengo madroños pa polvorones
- 18.00 horas (C/ Francos)
KAPOTE JEREZ
- Actuación: Flamenkería
- 18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Turismo de Ceuta
Contenido ofrecido por CEU en Andalucía