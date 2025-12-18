Estas son las zambombas y sucedáneos en Jerez para los días 19, 20 y 21 de diciembre

El último fin de semana de zambombas se presenta una vez más cargado de actividad. Las hermandades volverán a protagonizar muchas de ellas en distintos puntos de la ciudad, aunque también se han organizado muchas por parte de peñas flamencas y peñas rocieras. Aquí el listado.

19 de diciembre

AGRUPACIÓN PARROQUIAL BARBADILLO

14.00 horas (Alameda del Banco)

DAMAJUANA

Actuación: Coro de la Abuela María

17.00 horas (C/ Francos)

PLAZA CANTERBURY

Actuación: David Heredia 'El Buho'

17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

RESTAURANTE LA PIEDRA

Actuación: Solera y compás

17.30 horas (Av. Lebrija)

PLAZA CANTERBURY

Actuación: Mawi

17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

KAPOTE JEREZ

Actuación: Rafael del Zambo, Carmen Grilo, Rocío Valencia y Fernando del Morao

18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)

BEREBER

Actuación: Coro de la Abuela María

19.00 horas (Calle Cabezas, 2)

LA MACETA

Actuación: La Recogía

20.00 horas (Calle Lancería)

DAMAJUANA

Actuación: Bibiana Silva

20.30 horas (C/ Francos)

PLAZA CANTERBURY

Actuación: Dame tono

21.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

BEREBER

Actuación: Agustele

21.00 horas (Calle Cabezas, 2)

ODONOGUE'S

Actuación: David Heredia

23.00 horas (C/ Doña Blanca, 3)

PLAZA CANTERBURY

Actuación: Daily Fuguet y su grupo

23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

20 de diciembre

PEÑA LUIS DE LA PICA

14.00 horas (Calle Carpinteros)

HERMANDAD DE LA BORRIQUITA

14.00 horas (Colegio San José, calle Porvera)

HERMANDAD DE LA VERA CRUZ

14.00 horas (Pasaje de la Santa Cruz, junto iglesia San Juan de los Caballeros)

HERMANDAD DE LAS VIÑAS

14.00 horas (Frente casa de Hermandad)

HERMANDAD DE LA CORONACIÓN

14.00 horas (Calle Doña Blanca, frente a la Plaza)

PEÑA ROCIERA LA ROA

14.00 horas (Colegio El Beaterio)

ENTREVINOS CAFETERÍA & CERVECERÍA

Amenizan: Coro son de la tierra y Familia de los Moneo

16.00 horas (Calle Ventura Núñez, 10)

PLAZA CANTERBURY

Actuación: Rey Morao

17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

DAMAJUANA

Actuación: Alendoy

17.30 horas (C/ Francos)

RESTAURANTE LA PIEDRA

Actuación: Punto y aparte

17.30 horas (Av. Lebrija)

ODONOGUE'S

Actuación: Marta Peña

18.30 horas (C/ Doña Blanca, 3)

PLAZA CANTERBURY

Actuación: Enarmonía

19.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

BEREBER

Actuación: Plazuela en Navidad

19.00 horas (Calle Cabezas, 2)

DAMAJUANA

Actuación: Bastián y su gente

20.30 horas (C/ Francos)

PLAZA CANTERBURY

Actuación: Concaché

21.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

BEREBER

Actuación: Al Pairo

21.00 horas (Calle Cabezas, 2)

PEÑA LOS CERNÍCALOS

21.00 horas (Plaza del Carbón, 16)

PLAZA CANTERBURY

Actuación: Los Viandantes

23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

21 de diciembre

HERMANDAD SOBERANO PODER

13.00 horas (Frente iglesia de la Granja)

PLAZA CANTERBURY

Actuación: Tres con Son

17.30 horas (C/ Nuño de Cañas)

DAMAJUANA

Actuación: No tengo madroños pa polvorones

18.00 horas (C/ Francos)

KAPOTE JEREZ