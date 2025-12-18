Estas son las zambombas y sucedáneos en Jerez para los días 19, 20 y 21 de diciembre

Consulta el listado de zambombas que organizan diversos colectivos para este fin de semana

Qué hacer en Jerez este fin de semana: Desde villancicos escolares a la Caravana Motera Solidaria

Imagen de una zambomba del pasado fin de semana. / Samuel Vega

El último fin de semana de zambombas se presenta una vez más cargado de actividad. Las hermandades volverán a protagonizar muchas de ellas en distintos puntos de la ciudad, aunque también se han organizado muchas por parte de peñas flamencas y peñas rocieras. Aquí el listado.

19 de diciembre

AGRUPACIÓN PARROQUIAL BARBADILLO

  • 14.00 horas (Alameda del Banco)

DAMAJUANA

  • Actuación: Coro de la Abuela María
  • 17.00 horas (C/ Francos)

PLAZA CANTERBURY

  • Actuación: David Heredia 'El Buho'
  • 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

RESTAURANTE LA PIEDRA

  • Actuación: Solera y compás
  • 17.30 horas (Av. Lebrija)

PLAZA CANTERBURY

  • Actuación: Mawi
  • 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

KAPOTE JEREZ

  • Actuación: Rafael del Zambo, Carmen Grilo, Rocío Valencia y Fernando del Morao
  • 18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)

BEREBER

  • Actuación: Coro de la Abuela María
  • 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)

LA MACETA

  • Actuación: La Recogía
  • 20.00 horas (Calle Lancería)

DAMAJUANA

  • Actuación: Bibiana Silva
  • 20.30 horas (C/ Francos)

PLAZA CANTERBURY

  • Actuación: Dame tono
  • 21.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

BEREBER

  • Actuación: Agustele
  • 21.00 horas (Calle Cabezas, 2)

ODONOGUE'S

  • Actuación: David Heredia
  • 23.00 horas (C/ Doña Blanca, 3)

PLAZA CANTERBURY

  • Actuación: Daily Fuguet y su grupo
  • 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

20 de diciembre

PEÑA LUIS DE LA PICA

  • 14.00 horas (Calle Carpinteros)

HERMANDAD DE LA BORRIQUITA

  • 14.00 horas (Colegio San José, calle Porvera)

HERMANDAD DE LA VERA CRUZ

  • 14.00 horas (Pasaje de la Santa Cruz, junto iglesia San Juan de los Caballeros)

HERMANDAD DE LAS VIÑAS

  • 14.00 horas (Frente casa de Hermandad)

HERMANDAD DE LA CORONACIÓN

  • 14.00 horas (Calle Doña Blanca, frente a la Plaza)

PEÑA ROCIERA LA ROA

  • 14.00 horas (Colegio El Beaterio)

ENTREVINOS CAFETERÍA & CERVECERÍA

  • Amenizan: Coro son de la tierra y Familia de los Moneo
  • 16.00 horas (Calle Ventura Núñez, 10)

PLAZA CANTERBURY

  • Actuación: Rey Morao
  • 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

DAMAJUANA

  • Actuación: Alendoy
  • 17.30 horas (C/ Francos)

RESTAURANTE LA PIEDRA

  • Actuación: Punto y aparte
  • 17.30 horas (Av. Lebrija)

ODONOGUE'S

  • Actuación: Marta Peña
  • 18.30 horas (C/ Doña Blanca, 3)

PLAZA CANTERBURY

  • Actuación: Enarmonía
  • 19.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

BEREBER

  • Actuación: Plazuela en Navidad
  • 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)

DAMAJUANA

  • Actuación: Bastián y su gente
  • 20.30 horas (C/ Francos)

PLAZA CANTERBURY

  • Actuación: Concaché
  • 21.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

BEREBER

  • Actuación: Al Pairo
  • 21.00 horas (Calle Cabezas, 2)

PEÑA LOS CERNÍCALOS

  • 21.00 horas (Plaza del Carbón, 16)

PLAZA CANTERBURY

  • Actuación: Los Viandantes
  • 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

21 de diciembre

HERMANDAD SOBERANO PODER

  • 13.00 horas (Frente iglesia de la Granja)

PLAZA CANTERBURY

  • Actuación: Tres con Son
  • 17.30 horas (C/ Nuño de Cañas)

DAMAJUANA

  • Actuación: No tengo madroños pa polvorones
  • 18.00 horas (C/ Francos)

KAPOTE JEREZ

  • Actuación: Flamenkería
  • 18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)

