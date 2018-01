PP y PSOE se enrocan en su trifulca por los contratos de bufetes externos

La gresca entre el PSOE y el PP al hilo de la ausencia de plazas de letrado en la Oferta de Empleo Público aprobada por el actual gobierno socialista y la suspensión cautelar de la contratación de un bufete externo va in crescendo. El último capítulo del culebrón de la confrontación política entre el partido al frente y el principal partido de la oposición insiste en los mismos argumentos esgrimidos hasta ahora por ambos, el nerviosismo que unos y otros se echan en cara con los posibles delitos bajo investigación judicial como telón de fondo.

En la nueva entrega del serial, el PP afirma a través de un comunicado que los socialistas y su alcaldesa, Mamen Sánchez, están nerviosos al enfrentarse a un posible delito de malversación de fondos públicos con la contratación de abogados externos en lugar de contar con los profesionales de dentro de la casa.

Populares y socialistas se reprochan sus presuntos delitos por externalizar la asesoría jurídica

Y la réplica del gobierno local, en línea con la respuesta ofrecida días atrás por la delegada de Recursos Humanos, Laura Álvarez, insiste en que son los populares los que deberían dar explicaciones por las contrataciones de bufetes externos, tanto para contrarrestar el informe del funcionario que dirigía el gabinete jurídico municipal durante el anterior mandato de María José García-Pelayo en contra de la propuesta del acuerdo-convenio, declarado nulo por los tribunales, como el realizado "a dedo" por importe de 120.000 euros sin convocar el concurso público preceptivo.

Más de lo mismo. Los populares lamentan que "el PSOE ha vuelto a mentir justificando lo injustificable, porque las plazas de letrados son de Técnicos de la Administración Especial, que no han sido publicadas en la convocatoria de empleo público", por lo que critica que, "se pongan como se pongan, no han sacado plazas de abogado a conciencia para poder seguir contratando fuera de Jerez y perdiendo los juicios".

El ejecutivo socialista interpreta que estas declaraciones responden a la táctica habitual de los populares de "enredar, manipular y mentir" y no son más que "un nuevo intento de desviar la atención" tanto de la "buena gestión" del actual equipo de gobierno, que a su juicio se manifiesta con la convocatoria de "la Oferta de Empleo Público que permite a la ciudadanía acceder a plazas de funcionarios mediante oposición libre", como de los "reveses judiciales" -las anulaciones del acuerdo-convenio y del plan especial de Luz Shopping aprobados en la anterior etapa de gobierno de Pelayo-.

En su ataque al actual gobierno, los populares reiteran que "la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) tampoco es ninguna justificación" para contratar un bufete externo, toda vez que aseguran que "el PSOE la ha cambiado para lo que le ha interesado, incluso en contra de la ley, pero no quiere cambiarla para justificar un posible delito de malversación de fondos con la contratación de abogados externos". Y añade que "lo curioso del caso es que se están saltando la RPT para lo que les interesa, pero han decidido privatizar el gabinete jurídico del Ayuntamiento".

En el intercambio de golpes, y desde el convencimiento de haber desmontado la táctica del PP con la convocatoria de plazas de funcionarios, el gobierno socialista señala que los responsables del principal partido de la oposición demuestra "no tener conocimientos ni memoria" al cuestionar que al puesto de Letrado puedan acceder funcionarios con plaza de Técnico de Administración General -las contempladas en la Oferta Pública de Empleo- cuando con Pelayo en la Alcaldía hubo dos casos: el de la Letrada con plaza de Técnico de Administración General que ostentó el cargo de directora de Presidencia y el de otra funcionaria de la misma categoría que fue jubilada al cumplir los 65 años pese a manifestar su deseo de continuar de Letrada.

En el final de su nota, el PP le recuerda a Mamen Sánchez que "ha sido el Tribunal de Recursos Administrativos el que ha paralizado su último intento para contratar abogados externos habiendo abogados dentro del Ayuntamiento", al tiempo que atribuye los últimos "reveses judiciales" a la "mala defensa jurídica del Ayuntamiento", de la que culpa a la actual regidora jerezana y al PSOE.

Los socialistas se permiten aconsejar al PP en su comunicado que "no les ciegue las ganas de criticar las buenas actuaciones del gobierno local del PSOE, ni las de tapar las sentencias en contra de su gestión, porque la ceguera les lleva a hacer el ridículo, a que nos veamos obligados a demostrar que o no saben o el cinismo les domina y a recordarles lo que hicieron y no hicieron cuando gobernaron, como las contrataciones de bufetes externos incumpliendo las leyes y con un gasto de más de 200.000 euros".