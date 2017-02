El PSOE considera inasumible el tripartito planteado por Ganemos e IU

Más información Ganemos insiste en exigir la marcha de Sánchez días después de plantear una vía para que siga

Aún no hay una respuesta oficial pero el PSOE no está dispuesto a aceptar las condiciones planteadas por Ganemos e Izquierda Unida para conformar un gobierno tripartito. Mantener la Alcaldía a cambio de perder todas las tenencias de alcaldía, que pasarían a estar controladas por las otras dos fuerzas, y estar en minoría en la junta de gobierno local se considera lo más parecido a una claudicación. Fuentes consultadas por este periódico señalan que, aunque ha habido sombras en estos primeros 19 meses de mandato, no hay ni motivos ni la urgencia de formar parte de un equipo de gobierno tripartito en una situación de inferioridad y permanentemente controlado por los otros dos socios.

Eso sí, y aunque oficialmente el PSOE siga rehuyendo a realizar una valoración de la propuesta al alegar que sigue estudiándola -tampoco aclara cuándo dará una respuesta-, la alcaldesa, Mamen Sánchez, fue explícita a la hora de afirmar que su partido no está en la senda de aceptarla. En este sentido, sentenció: "No nos sometemos a chantajes, imposiciones ni vetos". Por todo ello, exigió a la otras dos formaciones, especialmente a Ganemos, un "cambio de actitud" ya que, aunque se haya producido un primer encuentro -un hecho que agradeció a Izquierda Unida por haberla promovido- las posturas permanecen muy alejadas. "Lo hemos pedido pero este cambio no se ve. Hay que practicar con el ejemplo", dijo.

El PSOE no aclara cuándo responderá a la propuesta de las otras dos formaciones

Eso sí, Sánchez, tras insistir en que su partido está abierto al diálogo, indicó que se debe emprender proceso negociador "sin vetos" ya que "negociar no es imponer". Al respecto sentenció: "El PSOE es un partido con historia; conozco a mi partido y sabemos lo que es negociar desde hace muchos años. Otros tal vez aún no lo sepan".

Menos explícita fue la secretaria provincial de los socialistas, Irene García, quien señaló en unas declaraciones realizadas en Rota que su partido sigue abierto al "diálogo" ya que, más allá de cerrar un acuerdo de gobierno, es necesario en el Ayuntamiento de Jerez "algún tipo de acuerdo de gobernabilidad". Eso sí, tampoco entró a concretar la propuesta realizada por Ganemos e Izquierda Unida.

A día de hoy, fuentes del partido consultadas por este periódico apuntan que, a estas alturas de mandato, ya no es tan prioritaria la necesidad de cerrar un acuerdo de gobierno y, ni mucho menos, en las condiciones planteadas hasta ahora por las otras dos formaciones, que dejaría al PSOE bajo el control de Ganemos e IU. Es más, con pacto o sin él, estas tres formaciones están condenadas a entenderse en los próximos meses si no quieren arrastrar al Ayuntamiento a un bloqueo institucional de imprevisibles consecuencias.