Meteorología activa el aviso amarillo en Jerez: horas con más lluvias y tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología, que ya advertía a primera hora de la mañana de precipitaciones persistentes en Jerez de la Frontera y su campiña durante el último tramo de la jornada de este lunes 15 de diciembre, ha optado finalmente por activar un aviso amarillo por lluvias y tormentas.

Según ha publicado la Aemet en su página web y en su perfil oficial de la red X, este aviso amarillo, con peligro bajo, se activará en Jerez y su zona rural entre las 18:00 horas de la tarde y las 03:00 horas d ela madrugada del martes 16 de diciembre por precipitaciones acumuladas de 15 litros de agua por metro cuadrado en una hora.

Este aviso amarillo en nuestra ciudad llega este lunes por el alto impacto que la borrasca Emilia está teniendo en la península. Sin embargo, sus efectos tenderán a remitir a partir de mañana con sus últimos coletazos.

Se abrirá un periodo de cierta estabilidad con una, más que posible, tregua de agua entre la tarde del martes y la mañana del viernes.

No obstante, una nueva vaguada atlántica generará incertidumbre e inestabilidad a partir del viernes con cielos cubiertos y probables chubascos que se podrían extender durante todo el fin de semana.

Las temperaturas sufrirán un descenso generalizado hasta los 16º de máxima y los 9º de mínima.

Los vientos soplarán de componente sur fuertes durante la primera mitad del día y moderados durante el cierre de la jornada.

La p robabilidad de chubascos para esta tarte noche es, a estas horas del 100%, así teniendo su mayor impacto, según las predicciones de la Aemet, entre las ocho de la tarde y las dos de la mañana.

Acumulado de lluvia por horas este lunes 15 en Jerez

Según vaticina la Agencia Estatal por tramos horarios para nuestra ciudad, a esta hora (12:00 horas de la mañana) la predicción apunta a estos acumulados de agua a lo largo de este viernes 12 de diciembre:

·20:00 horas: 0,7 mm

·21:00 horas: 1 mm

·22:00 horas: 0,9 mm

·23:00 horas: 4 mm

·00:00 horas: 3 mm

·01:00 horas: 0,2 mm

Avisos amarillos en Cádiz, Granada y Málaga y naranja en Almería

Meteorología ha emitido para este lunes avisos de nivel naranja por lluvia en Almería, y de nivel amarillo en Cádiz, Granada y Málaga.

En lo que respecta a la provincia almeriense, las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas.

El aviso naranja se mantendrá activo en la comarca almeriense del Valle del Almanzora, donde se prevé que las lluvias y tormentas continúen hasta las 6,00 horas de este lunes. Durante este periodo, se esperan acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas.

Asimismo, permanecerá vigente el aviso amarillo en diversas zonas de Almería, incluyendo Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas y el levante almeriense, también hasta las 6,00 horas. En estas áreas, las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas, con acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

Además, en la comarca granadina de Guadix y Baza se activará la alerta amarilla por lluvias durante el mismo tramo horario, con previsión de acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 40 litros por metro cuadrado en las primeras doce horas.

En Málaga, en la zona de Sol y Guadalhorce, la alerta por este mismo fenómeno permanecerá activa hasta las 9,00 horas, con previsión de acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.