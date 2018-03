La Plataforma de Radioterapia critica que sólo funciona por la mañana

La Plataforma de Afectados por la Radioterapia está indignada porque tras conseguir el pasado verano el primer acelerador para el nuevo edificio del hospital, sólo se está haciendo uso de él en turno de mañana y "siguen derivando pacientes a Sevilla". "Tras mucho sacrificio y movernos por todos lados, pusieron una máquina que costó muchísimo dinero y no entendemos cómo sólo funciona por la mañana", denunció ayer Isabel Cordero, miembro de la Plataforma y familiar de un paciente.

"Antes de tener la máquina nos dijeron que ya estaba el personal contratado, y ahora que tenemos la máquina no hay personal. ¿Qué es lo que pasa? En noviembre nos reunimos con el gerente del hospital y nos dijo que ese mismo día funcionaría también por la tarde. Funcionó unos días. Ya está", añadió Cordero. La Plataforma ha estado realizando seguimiento del servicio "y podemos entrar como Pedro por su casa, ahí no hay nadie por la tarde. Queremos que eso funcione porque vale muchísimos millones de euros como para que esté parada. Que es una buena máquina, que la hemos visto".

"Tenemos Radioterapia abierto, además un concierto con otra clínica en Jerez y se sigue mandando a pacientes fuera. Eso no es por lo que nosotros hemos luchado durante años. Sabemos que no se puede poner por ahora un segundo acelerador, pero el que está que funcione todo el día por Dios. Que pongan dos turnos y esa máquina se aproveche al máximo", reclama Cordero. "No queremos promesas que después no se cumplen. No sabemos de quién es la culpa, pero los pacientes no están teniendo el servicio. Por suerte y por desgracia hay muchas criaturas con carreras terminadas y paradas, pues que entren, porque lo que falta es personal", subrayaron desde la Plataforma, desde donde añadieron que "no estamos dispuestos a parar ante esto. Es increíble cómo están engañando por todos lados". Asimismo, denunciaron que "volvemos a preguntarnos el porqué de esta mala gestión o si es que existen intereses para que se siga concertando con otras clínicas privadas".

Cabe recordar que el pasado 1 de marzo, la consejera de Salud, Marina Álvarez, aseguró que la apuesta de la Junta por el área sanitaria de Jerez la han demostrado "con muchas de las actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos años". La consejera añadió que "somos consciente de que la población de referencia lo necesita -el segundo acelerador-, y la puesta en marcha de estos servicios es compleja y se suele realizar de forma gradual", manifestó. En comparencia pública confirmó además que la actividad que presta el edificio de Radioterapia "siempre ha sido en horario de mañana y las tardes se usan para seguimiento de pacientes".