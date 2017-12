Un celador municipal acaba refugiado en un almacén tras ser agredido por menores

Un celador municipal ha denunciado ante el Cuerpo Nacional de Policía la agresión de la que fue objeto el pasado 21 de diciembre y que le llevaron a solicitar medidas legales horas más tarde, ya el pasado 22 de diciembre. Según informó a los agentes, "los hechos vienen produciéndose desde hace unos tres años en las instalaciones municipales de San Telmo en las que trabaja como celador". Igualmente señaló a los agentes que los responsables de la agresión fueron un grupo de menores que se dedican a "provocar daños y roturas en las instalaciones, las cuales cuando le son recriminadas, provocan que los menores le increpen, le insulten y le amenacen".

La víctima de estas agresiones destacó ante los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que "en varias ocasiones han intentado fracturar las cerraduras de los vestuarios, lográndolo en una ocasión", aunque el denunciante no pudo precisar si finalmente lograron acceder para llevarse algo. Pese a todo la víctima considera que la principal intención de los menores es tener un lugar para no estar en la calle, "ya que una vez rota la cerradura ellos mismos colocaron un candado y una cadena para poder entrar y salir", a su antojo.

El celador agredido avisó a las fuerzas del orden en cuanto tuvo constancia de los hechos. Allí acudieron los policías pero no encontraron a los jóvenes, "por lo que no pudieron identificar a nadie".

Así fue transcurriendo todo hasta que en la tarde del día 21 de diciembre pasado, sobre las ocho y media de la tarde, los jóvenes empezaron a concentrarse junto a las instalaciones deportivas "a la espera del cierre de las mismas". Fue en ese momento, según la denuncia, cuando los menores se abalanzaron sobre él y le agredieron. "Le golpearon la espalda y tuvo que refugiarse en un cuarto del que dispone en las instalaciones. Avisó a las fuerzas del orden y acudió una dotación de la Policía Local". Mientras era agredido los presuntos agresores le lanzaban piedras y le gritaban: "Vamos a por ti, que eres el chivato de la Policía".

La dotación del 092 escoltó al denunciante hasta fuera de las instalaciones y se dirigieron posteriormente al centro de salud de la cuesta de José Luis Díez, "donde fue asistido de un cuadro de ansiedad importante y varias contusiones en la espalda.

La víctima tiene 46 años y ya suma 22 de servicio en la plantilla municipal. Según aseguro este caso, que venía prodigándose desde hace tres años, ya fue informado a sus superiores si bien éstos no le reportaron respuesta ni solución alguna. "Cuando suceden casos de esta índole -afirma el trabajador- me dicen que no intervenga, pero es que acto seguido me piden responsabilidades cuando rompen algo".

La indefensión que los celadores municipales sufren en muchas ocasiones provoca que las bajas por ansiedad estén a la orden del día.