El lunes comenzarán las obras de peatonalización de Las Angustias

La próxima semana, previsiblemente el lunes, se iniciarán las obras de peatonalización de la plaza de las Angustias. La actuación, que tendrá un coste que superará ligeramente el millón de euros, se alargará durante los tres próximos meses. La intención inicial del gobierno era que las obras comenzasen a principios del año próximo para que no afectaran a la campaña navideña; sin embargo, se ha visto obligada a empezarla con urgencia ya que el reglamento que regulan los fondos que se utilizarán para financiar esta intervención obliga a que esté ejecutada en, al menos un 20%, antes del 15 de diciembre. A pesar de ello, el ejecutivo insistió en que no teme que haya problemas para cumplir con esta obligación.

Precisamente, el pasado miércoles se cumplió con el último trámite del proceso de adjudicación, designándose a la constructora sevillana Martín Casillas SLU como adjudicataria. Ahora bien, el proceso de selección ha sido singular ya que, para empezar, se presentaron 12 constructoras, un número que hacía años no se alcanzaba en las licitaciones municipales. Y segundo, la empresa ganadora hizo una oferta económica especialmente baja al reducir el precio de licitación en un 44% -su propuesta fue de 199.582 euros frente a los 299.944 que proponía el Ayuntamiento-. No en vano, esta empresa se libró de que su propuesta económica no fuera declarada desproporcionada y, por ende, quedara fuera del concurso, ya que las otras aspirantes también presentaron cifras muy a la baja -la más cara planteó una reducción del 13% del coste de licitación-. El delegado de Infraestructura, José Antonio Díaz, explicó que el ahorro de 100.000 euros que supondrá esta contratación se invertirá el año próximo en "otras intervenciones" en el centro histórico, aunque no las especificó.

Este proyecto supondrá la peatonalización de parte de la plaza de Las Angustias ya que no se permitirá el tráfico rodado por el vial que sirve de continuación de la calle Diego Fernández Herrera y por el situado frente al centro de día de mayores. Mientras, las paradas de autobuses de este enclave se trasladarán al vial de la plaza que conecta Porvenir con Corredera, que pasará a tener doble sentido de la circulación y un espacio amplio para las paradas del transporte público.

Mientras tanto, y fruto de la peatonalización de este tramo de la plaza, se limitará el tráfico en las calles Santísima Trinidad e Higueras, que se reservará para residentes y servicios de carga y descarga.

Aprovechando las obras de peatonalización de plaza de Las Angustias, el Ayuntamiento acordó con Aquajerez, la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en la ciudad, la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de este enclave debido a su antigüedad.

Fuentes de esta empresa explicaron que los colectores existentes, debido a su diámetro y tipología, "son susceptibles de hundimientos dada su antigüedad y necesitan reparaciones con cortes de suministro en el caso de las redes de abastecimiento". Por ello, se va a proceder a la renovación completa de la red mediante la instalación de tuberías de fundición dúctil, nuevas válvulas de corte y desagües, una intervención que tendrá un presupuesto de 362.000 euros, que irán con cargo a las inversiones que debe hacer Aquajerez.

Ya por último, el gobierno local dio su visto bueno definitivo a las obras que se ejecutarán en las siete pedanías con cargo a fondos transferidos por Diputación mediante el Plan Invierte, cuyo presupuesto rondará los 700.000 euros.

Se prevén actuaciones en El Torno (mejoras en el colegio y la piscina municipal así como la renovación del alumbrado público, Estella (alumbrado público, adecentamiento de calles y mejoras en el centro cultural, Guadalcacín (mejoras en el alumbrado del campo de fútbol y reparaciones en la red de saneamiento), La Barca (reparaciones en las pistas de pádel), Nueva Jarilla (mejora en instalaciones deportivas), San Isidro (mejoras en espacios deportivos) y Torrecera (obras en la piscina municipal).