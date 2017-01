El Partido Popular de Cádiz se prepara en estos días para la celebración del XVIII Congreso Nacional que la formación celebrará los días 10, 11 y 12 de febrero en Madrid. Tras crear a principios de mes distintos grupos de trabajo dedicados las cinco ponencias que se debatirán en la próxima cita del partido, ayer la diputada Teófila Martínez dio a conocer en Jerez las bases de la ponencia social. La dirigente popular aseguró que "va a ser y está siendo muy complicado pasar de una era a otra era distinta donde los problemas de los ciudadanos son diferentes a los del principio de siglo y de milenio". Por ello, aseguró que en las ponencias económica y política del partido "están realmente las claves con las que, según el PP y la experiencia en la gestión de los recursos públicos, creemos que se debe afrontar el futuro".

En el caso de la ponencia social, Teófila Martínez hizo hincapié ayer en que para que en una sociedad "pueda haber una buena política social y unos buenos servicios públicos tiene que haber empleo. Por eso en esta ponencia nos reafirmamos, dentro de nuestros principios, en algo que siempre hemos dicho: no hay mejor política social que una buena política económica y de creación de empleo". "Cuando se genera empleo y hay una buena política económica, el Estado recibe más recursos", añadió. Aun así, reconoció que aunque "la experiencia de los últimos años nos ha hecho reafirmarnos en determinadas cuestiones", también es cierto que "nos ha hecho reflexionar sobre los cambios necesarios que hay que imprimir a la política social de nuestro país por la amarga experiencia que hemos tenido la sociedad española a lo largo de los últimos 8 o 9 años".

En este punto, la diputada nacional afirmó que desde el PP "creemos que un compromiso político de carácter social tiene que encaminarse a que esas políticas y esa inversión en las personas sea efectiva y no sólo sobre el papel, que esté basado en atender las necesidades reales de los ciudadanos y que la burocracia no retrase la aplicación de esas políticas". Igualmente, dentro de los principios que rigen la ponencia, Martínez destacó ayer la importancia de la "familia" así como de "la solidaridad entre individuos, entre territorios y entre generaciones". Además, aseguró que "creemos en la batalla por la igualdad real de derechos entre hombres y mujeres que se libra día a día pero aún hay mucho que hacer, como podemos percibir cada día, y ya creemos desde el PP que ha llegado el momento de que eso no sea una disculpa para que haya situaciones incomprensibles". La responsabilidad de los gestores públicos, la igualdad real de derechos y obligaciones de todos los españoles y la igualdad de oportunidades fueron también algunos de los principios de la política social del PP destacados ayer por Martínez.

Tal como insistió ayer la dirigente popular, en el desarrollo de la ponencia se recoge que "la mejor política social es el empleo" y también "hablamos de garantizar las pensiones y los cambios necesarios para que dentro de unos años la pirámide de población haya variado respecto a la actual y que los jóvenes tengan más oportunidades para tener más hijos". En este punto, manifestó que "uno de nuestros compromisos es a favor de la familia y debemos seguir avanzando en su protección social, jurídica y económica". Las personas mayores, el reto de la inmigración, "planteado como una oportunidad", la discapacidad "como una oportunidad", la apuesta por el voluntariado y la 'tarjeta social' fueron otras de las claves destacadas ayer por Martínez durante su explicación de la ponencia sobre políticas sociales.