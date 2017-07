467 millones de tontos

Son muchos más, lo sé. Sería una auténtica bendición que fueran sólo 467 millones el número de tontos en una población de 6 mil millones de personas. Yo calculo que la cantidad total, entre memos, burros, necios, cretinos, majaderos, lerdos, obtusos, mostrencos, tarugos, idiotas, y asimilados, rondará los 4.500 millones. Pero hoy se ha confirmado que, al menos 467 millones han ratificado fehacientemente su estupidez y, como ya les explicaré, soy muy benévolo en los cálculos. Si fuese tan categórico como lo son la mayoría de ellos con los que no coincidimos con su modo de pensar, estoy seguro que me saldrían muchísimos más, probablemente la cantidad real de palurdos que el planeta se ve obligado a sostener, pero bueno.

Mientras hacía mis conjeturas cuánticas sobre el número máximo de ineptos que sería posible mantener en nuestro mundo, el telediario de mediodía daba los 'datos' que algunos 'eco científicos' -embusteros y manipuladores- habían deducido para un futuro no muy lejano. Decía la presentadora que de continuar así, sólo con las emisiones actuales de CO2 de los Estados Unidos (U.S.A.), a final del siglo XXI la temperatura media del planeta habría subido en medio grado centígrado… ¿¿?? Cuando escucho semejantes mamarrachadas, inmediatamente me pregunto cuánto dinero se llevarán por contribuir a generar esa conciencia prostituida que luego generará miles de millones de beneficios a los 'salvadores' que ofrecen 'soluciones' al supuesto cataclismo climático. Una gran farsa sobre una descomunal mentira.

Las recientes imágenes recibidas de uno de los últimos satélites lanzado al espacio próximo a la Tierra y dotado con la más avanzada tecnología, han puesto de manifiesto la existencia de 467 millones de hectáreas de bosques hasta ahora no reconocidas como tales, es decir: no habían sido tenidos en cuenta para contabilizar la superficie verde del planeta, ni la biomasa global, ni las emisiones de oxígeno -es lo que hacen todas las plantas verdes-, ni la absorción de CO2 -es lo que hacen todas las plantas que tienen clorofila, o sea, verdes-. Pregunto: ¿saben ustedes, más o menos, lo que supone una extensión de 467 millones de hectáreas?, ¿no?, no se preocupen, les voy a echar un cable: 467 millones de hectáreas son algo más de 4 millones y medio de kilómetros cuadrados (exactamente 4.670.000 Km2), para que lo puedan visualizar: ¡más de nueve veces la superficie total de España! ¿Se pueden ustedes imaginar la cantidad de oxígeno que libera una superficie verde de tal envergadura y los millones de toneladas de CO2 que absorbe cada día? Entonces, ¿se pueden ustedes hacer una idea, no ya de la exactitud, si no de la legitimidad de los 'cálculos' con los que los eco-talibanes, enloquecidos con el cambio climático, nos sorprenden cada día en cada informativo que se hace eco, sin rechistar ni contrastar nada, de la sarta de majaderías que inventan estos chiflados?

Repito: es indudable que hay que cuidar el planeta, evitar la contaminación, reducir las emisiones de CO2, reciclar, limpiar y mantener limpio el monte, el campo, los ríos, los lagos y la mar, ¡¡por supuesto!!, nadie lo discute, ni mucho menos lo niega. Todos queremos respirar aire limpio, disfrutar de una naturaleza sin contaminar, navegar por una mar sin plásticos ni petróleo, beber agua de un arroyo cristalino, comer peces sanos y carne sana y vegetales y legumbres y frutas sanas, sin abonos químicos ni porquerías semejantes, ¡claro que sí! Pero esto es una cosa y otra, muy distinta, lo que dicen, inventan, manipulan y falsifican los santones verdes del ecofascismo. Lo suyo, además de falso, es torticero, todo va encaminado a favorecer sus propios intereses económicos.

Si hay un cambio climático, que es posible, es imposible que suceda a las vertiginosas velocidades con las que los matracas verdes aseguran que está ocurriendo. No tenemos, hoy por hoy, capacidad tecnológica para medir y calibrar lo que está sucediendo con el clima a nivel global, y mucho menos podemos predecir de modo fiable lo que va a pasar dentro de 5, 10, 30, o… ¡¡50 años!!, ¡por favor! ¿es que todo el mundo se ha vuelto majareta?

Que el verano sea muy caluroso no significa que el próximo lo vaya a ser más. El pasado invierno también fue uno de los más fríos de los que se tiene constancia desde que hay registros… Que haya un récord de alta temperatura en un pueblo de Irán, 54 grados Celsius, no implica que el supuesto 'cambio climático inminente' sea el responsable. En un lugar de la Siberia nor-oriental, en enero de este año, se registró también el récord histórico de baja temperatura: menos 57 grados Celsius, ¿entonces…?

Ni el nivel de la mar va a subir medio centímetro cada cinco años, ni la temperatura media del planeta va a aumentar medio grado cada sesenta años, ni la mitad del Ártico se va a derretir a fin de siglo, ni el desierto va ocupar media Europa en cincuenta años. Son puras patrañas, elucubraciones interesadas sin el mínimo rigor científico.

¡Cuidemos, todos, el hermoso planeta que tenemos!, por cierto, un planeta azul, no verde… Seamos respetuosos con la Naturaleza y con todos los seres que la habitan, cuidemos el medio ambiente, seamos aseados, limpios, educados y responsables. Dejemos a los cerdos lo de guarrear, a los escritores lo de inventar, y a los científicos serios lo de calcular. Los tontos, a leer, contrastar, aprender, y rectificar, que, dicen, es de sabios ¡A ver si se enteran!

