La plantilla de limpieza del hospital anuncia huelga del servicio para el Gran Premio

La plantilla de la limpieza del hospital vuelve a estar en pie de guerra y anuncia movilizaciones. Nada menos que para los días en los que Jerez vive el Gran Premio de Motociclismo, los trabajadores del servicio de limpieza han programado paros por "la falta de negociación de la empresa -la concesionaria UTE Lisan- , para el nuevo convenio, así como por no contratar a nuevo personal". Así lo comunicaron ayer desde el comité de trabajadores, señalando que "viendo la actitud de la empresa de levantarse de la mesa e irse, el pasado viernes celebramos una asamblea de la que salió que íbamos a la huelga tras informar a los compañeros de la situación en la que nos encontramos. Ya no podemos más".

"Estaremos en huelga el tiempo que haga falta. A estas alturas, a la gran mayoría de la plantilla ya le da igual", remarcaron desde el comité, haciendo hincapié en el "deterioro físico y psicológico" de los empleados del servicio. "Vamos para la huelga a no ser que nos pongan una mesa bonita y con papeles. Porque hasta ahora la empresa no sólo no se ha levantado, sino que ni se sienta con nosotros", denunció la representación de la plantilla, al tiempo que añadió que "ya no se puede esperar más".

El comité lamentó que a pesar de haber puesto en comunicación de la gerencia del hospital la situación del servicio de limpieza del centro, "no han hecho nada. Hemos hablado con todo el mundo y nada. Nos están aplastando a todos los niveles y nos está afectando muchísimo". "La empresa y el SAS se lavan las manos, pero llevamos meses y meses esperando que salga el nuevo pliego del servicio y no lo tenemos aún. Esta situación puede prorrogarse de forma indefinida y mientras tanto, no negocian nada", informó el comité.

Otras de las quejas de los trabajadores es que "llevamos años sin subida de salario" y la escasez de recursos humanos, provocando una elevada sobrecarga de trabajo en la plantilla. El año pasado la empresa realizó tres nuevos contratos "gracias a nuestras denuncias", unas incorporaciones insuficientes para el volumen de trabajo y la 'reducción' de la plantilla. En este sentido, desde el comité indicaron que la plantilla se ha visto reducida de forma considerable durante los últimos años, pasando de alrededor de 120 limpiadores al centenar actual. El motivo, según explican, son las jubilaciones y puestos de trabajo que han quedado vacantes y no se han cubierto, además de la falta de sustituciones en casos de bajas prolongadas. "No debemos hablar de las personas que han sido contratadas, sólo tres, sino de todas las que ya no están en el servicio. De ahí que no lleguemos o lleguemos con un gran esfuerzo a todos los sitios", remarcaron desde el comité. Asimismo, el colectivo lamentó que "somos muy pocos para mucho trabajo y lo 'gracioso' es que al final somos nosotros los que damos la cara, a los que increpan porque no está lista la habitación cuando somos los que menos culpa tenemos de esta situación. Vamos literalmente corriendo y ya no podemos más".