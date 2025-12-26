Jerez despide el último fin de semana del año con lluvia y 4º de mínima

Este fin de semana, el último del año, volveremos a sacar los paraguas por el regreso de las lluvias a Jerez

Jerez de la Frontera y su campiña despedirán el último fin de semana del año 2025 con frío y lluvias, según vaticina este viernes la Agencia Estatal de Meteorología en su predicción publicada en su página web.

Según prevé la Aemet, este viernes será un día marcado por las brumas matinales y abundante nubosidad a partir del mediodía, aunque hoy no se esperan precipitaciones.

Sin embargo, de cara al próximo sábado y domingo, la inestabilidad ganará terreno con cielos cubiertos con tormentas y un 100% de probabilidades de agua.

Las descargas más importantes, que vendrán con tormentas ocasionales, se registrarán desde primera hora de la tarde del sábado y hasta bien entrada la noche.

Los acumulados más signficativos de lluvia están previstos en dos tramos horarios, entre las 15:00 horas y las 19:00 horas y entre las 21:00 horas y la medianoche.

Los chubascos serán menos intensos el domingo por la tarde. La semana del lunes 29 de diciembre al 4 de enero en Jerez y su zona rural será, en principio, menos lluviosa pero más fría.

Las temperaturas mínimas caen en Jerez hasta los 4 grados centígrados

Además de lluvioso, este fin de semana en Jerez será gélido por la presencia de una masa de aire frío que congelará los termómetros en las próximas jornadas.

Las temperaturas mínimas caerán hasta los 4 grados centígrados mientras que las máximas no pasarán de los 15º.

Los valores nocturnos seguirán siendo bajos hasta la mitad de la próxima semana, donde volverán a caer aún más hasta los 2º.

Loas temperaturas máximas oscilarán entre los 13º y los 17º.

Los vientos serán moderados, principalmente, de componente sureste con rachas máximas de 25 kilómetros por hora previstas para este sábado y de 15 kilómetros para el domingo.

2026 empezará con más frío de lo normal

El año 2026 comenzará con temperaturas mas bajas de lo habitual para las fechas, una situación que podría prolongarse durante la semana de Reyes, según una previsión adelantada este viernes por la Agencia Estatal de Meteorología.

La semana del 29 de diciembre al 4 de enero de 2026 será, probablemente, más fría de lo normal en toda España, salvo en Canarias, donde los termómetros alcanzarán valores suaves y propios de la época del año.

En esos días las precipitaciones serán escasas en la mayor parte de la Península, salvo en puntos del litoral mediterráneo. En Baleares y Canarias también podría llover más de lo habitual para estas fechas.

Aún con incertidumbre en el pronóstico, debido a la mayor lejanía de las fechas, los datos actualmente disponibles hacen pensar a la Aemet en una semana del 5 al 11 de enero también más fría de lo normal tanto en la península como en Baleares.

No hay una tendencia clara en cuanto a las lluvias, aunque podría ser un período seco en Galicia y lluvioso en el extremo sur peninsular y ambos archipiélagos, predicción que aún podría variar significativamente.

Durante la semana del 12 al 18 de enero las temperaturas estarían, en principio, más cerca de los valores normales, aunque todavía por debajo. Podría tratarse de una semana más lluviosa de lo habitual en el sur peninsular y los archipiélagos, pero la incertidumbre es aun mayor, advierte la Aemet.