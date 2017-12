Juan Pedro "Estamos en una línea descendente o plana"

Juan Pedro Ramos, técnico del Jerez Industrial, consideró "justo" el punto que su equipo sumó a última hora en El Rosal frente al Balón. El preparador jerezano sigue viendo que su equipo comete errores en defensa y que con el paso de las jornadas ve al equipo en línea "descendente o plana" porque no se mejora sustancialmente.

Del partido, Juan Pedro apuntó que "en la primera parte hemos dado facilidades en defensa, seguimos cometiendo errores en jugadas a balón parado, con reiteraciones en los mismos fallos, de intensidad y de concentración. El gol de Sergio (Yuni) nos mete en el partido y con el 3-2 en el segundo tiempo hemos mejorado, ido a por el partido pero el gol llega excesivamente tarde. Después de ver todo hay que dar el punto por justo y por bueno. Confiaba en recuperar la solidez defensiva pero no ha sido así", explicó.

Les digo que hay que creer para ver, que el trabajo da resultados pero aún no hay convicción en eso"Hay equipos que están por encima de nosotros y necesitamos firmar para tener las mismas posibilidades"

En la segunda parte, el Industrial arriesgó con los cambios aunque quizá busco en exceso el balón largo: "Después del primer tiempo pensábamos que podíamos hacer daño de dos formas, una de ellas era buscando la espalda de los laterales con gente rápida con Casares, Juanma y Juanito cuando entró, y también ataque directo con Morlán. Ha funcionado bien aunque era complicado combinar porque el campo está muy mal. Sí es verdad que buscar el ataque directo no es quitarse el balón de en medio, que ha pasado algunas veces, y no sabemos diferenciar esa pausa cuando no hay presión para elegir el momento adecuado. Ha podido parecer que hemos pecado de pelotazo y muchas veces no nos colocamos como debemos pero es algo que tenemos muy trabajado y que cada semana no sale o no se hace. Hay conceptos que ya deberían estar claros".

Del colegiado, dijo que había sido "el protagonista" y no le dolieron prendas en reconocer que Thiago hace un penalti "clarísimo" en la jugada anterior al 3-3. "También hay otro penalti en el área del Balón pero no ha querido ver nada y a la hora de las tarjetas no ha tenido criterio". Además, se queja que en el empate a uno, también hay falta a Quintero: "El jugador se aprovecha de su posición de fuera de juego y luego no disputa el balón sino que hace falta. Cuando te tocan arbitrajes así tienes claro que igual que te quita te puede dar. Al final, se hubiese pitado el penalti claro que hemos realizado se te queda una cara de tonto que no veas pero no sé si al final ha querido compensar. Entiendo que se ha equivocado para los dos", señaló.

Luego, analizó un poco más a su equipo: "Estoy convencido de que este equipo tiene que ir a más porque no estamos dando todo el potencial y los máximos responsables somos nosotros, que estamos para trabajar e ir en una línea ascendente y creo que, ahora mismo, más que ascendente es descendente o plana porque no estamos mejorando y hay que trabajar en ello", se sinceró. En la misma línea, dijo que "yo utilizo una frase con ellos y es 'creer para ver'; tenemos que creer en el trabajo porque seguro que veremos los resultados pero todavía no hay convicción en eso". Sigue teniendo claro que hay que reforzar la plantilla: "Lo hablo abiertamente con ellos, que tenemos en algunas demarcaciones carencias y que hay que firmar. No me puedo quejar porque sería egoísta pero pienso que hay equipos en la categoría que están por encima de nosotros y que necesitamos firmar para poder estar a su altura y tener las mismas posibilidades. Ahora mismo estamos en clara desventaja".