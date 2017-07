Angelita Gómez cede parte de su legado artístico al Centro Andaluz

El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco albergará a partir de ahora parte del legado de la bailaora Angelita Gómez. Así ha querido hacerlo la artista jerezana que recientemente había exhibido en el mismo enclave una exposición en la que recorría su amplia trayectoria profesional. La jerezana asegura que "no hay mejor sitio que éste para que en el futuro, las nuevas generaciones que se interesen por el tema nuestro del flamenco de Jerez comprueben que había una bailaora llamada Angelita Gómez".

Dentro de esa donación destaca una bata de cola de 1964 realizada por la famosa modista de la época Lina, además de unos zapatos de Gallardo, y algunos que otros reconocimientos, entre ellos el diploma y el trofeo que obtuvo en el primer premio de Arte Flamenco realizado por la Cátedra en 1962.

A la hora de hacer entrega de esta colección, Angelita admite que "se me han venido a la cabeza muchas cosas buenas, y sobre todo muchos recuerdos bonitos. Me acuerdo de todos aquellos que hoy no están y para mí es un honor y una satisfacción como artista, haber compartido escenario con los grandes cantaores y guitarristas de entonces".

Curiosamente, cuando se le pregunta por esa bata recalca que "con ella coseché muchos triunfos en el tablao donde estuve en Caracas, con esa bata de cola conocí al que luego fue mi marido, con esa bata de cola se grabó un disco, en fin, tiene mucha parte de mi vida y para mí es muy preciada", destaca.

Además, recuerda con nostalgia que "fue de los primeros trajes de papel, porque antes de utilizar ese material las batas se hacían de algodón y por eso todas las compañías tenían que llevar a planchadoras. Con esto todo cambió porque la metías en el baúl, la sacabas, la sacudías y ya estaba".

Su relación con el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco siempre ha sido "excelente, vengo aquí desde que se inauguró y era una Fundación. Ahora, cada vez que pase sentiré que hay una parte de mí aquí dentro porque he dejado un cachito de mi corazón".

Pero Angelita es también noticia por la iniciativa de muchos amigos que quieren hacerle 'Hija predilecta de la ciudad'. De momento, se han recogido más de dos mil firmas, y se está a la espera de que el Ayuntamiento mueva ficha en el asunto. A este respecto, la bailaora reconoce que "hay un refrán que dice que nadie es profeta en su tierra y ese lema no va conmigo. Yo me siento muy querida en mi tierra, soy muy de mi tierra y por eso he dejado este legado en mi tierra. Lo comenté cuando se hizo la inauguración de la exposición, que me gustaría ser Hija predilecta, y bueno, ojalá pueda ser, porque para mí sería una cosa muy grande. Quizás no tenga otros grandes reconocimientos porque la vida me puso por delante el amor y yo lo dejé todo por él, pero con eso me bastaría. Sería la persona más feliz del mundo", asegura.