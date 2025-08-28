Manuel Alejandro tomará posesión este viernes como académico de Santa Cecilia en El Puerto

Este viernes 29 de agosto será un día importante para la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia. Uno de los fundadores del Cuerpo de Académicos, el gran compositor Manuel Alejandro, recibirá por fin la medalla que le acredita como académico de número, aunque sea con 41 años de retraso.

El presidente de la Academia, Luis Garrido, explica que Manuel Alejandro ingresó en el cuerpo de acdémicos cuando este se constituyó, junto a otras personalidades como Rafael Alberti o José Luis Tejada, entre otros. Sin embargo, su ya entonces ajetreada vida profesional fue retrasando una y otra vez su toma de posesión y la recepción de la medalla de académico, y así fueron pasando los años. El actual presidente, sin embargo, cuando tuvo constancia de ello pensó que esto no podía quedar así, y aprovechando los actos organizados con motivo del 125 aniversario de la Academia, se propuso que este asunto quedara zanjado de una vez por todas. Y asi será, ya que Manuel Álvarez-Beigbeder Pérez, conocido universalmente como Manuel Alejandro, autor de muchas de las mejores canciones escritas en lengua española, estará este viernes en el Castillo de San Marcos para cerrar, al fin, este círculo.

Más de 300 asistentes se esperan en esta jornada, que se desarrollará en el patio del Castillo, al aire libre. No faltará, como es natural tratándose de quien se trata, un piano, y también será un músico el que le da la bienvenida por parte de los académicos, el pianista Pedro Salvatierra Velázquez. El acto dará comienzo a las 20:00 horas.

La relación de Manuel Alejandro con El Puerto es estrecha, ya que aunque es jerezano de nacimiento, tiene casa en Vistahermosa desde hace muchos años, y como él mismo ha contado en alguna ocasión, varias de sus canciones han nacido paseando por la playa de El Buzo.

No han sido muchos los actos públicos en los que se ha visto al compositor en El Puerto, salvo quizás algunos conciertos de amigos como Julio Iglesias, aunque en los últimos años sí se ha prodigado más gracias a reconocimientos que se le han brindado como el título de Hijo Predilecto de Cádiz, e Hijo Predilecto de Jerez y de Andalucía.

Sin duda será una noche especial ante la que el compositor se encuentra muy ilusionado, según atestiguan desde la Academia, una velada en la que la música tendrá sin duda un papel fundamental.