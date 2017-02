Historia de un millón de bailes

Reza el dicho que 'quien siembra, recoge', y eso, en el caso de Angelita Gómez, es una realidad. Por ello, no era de extrañar que el patio del Palacio Pemartín, sede del

Centro Andaluz de Documentación del Flamenco (CADF), se llenase ayer de amigos, artistas y personalidades del flamenco para arropar a la bailaora jerezana, que estrenaba exposición sobre su dilatada trayectoria.

Entre el público presente, al margen de la alcaldesa Mamen Sánchez, y la delegada territorial de Cultura Turismo y Deportes, Remedios Palma, estuvieron cantaores como El Gómez de Jerez y Manolo Simón, guitarristas como El Carbonero y José Quevedo 'Bolita', y bailaoras, muchas de ellas alumnas, como María José Franco y Almudena Serrano. Acudieron también representantes de las peñas de Terremoto, La Bulería, Antonio Chacón, Tío José de Paula y los Cernícalos, la directora del Villamarta, Isamay Benavente, y miembros de la Cátedra de Flamencología como Mariano Ruiz Carretero, Juan Salido y por supuesto Pepe Marín, que hizo de maestro de ceremonias para el acto. De hecho, el flamencólogo jerezano recitó un texto de Manuel Ríos Ruiz, "que me ha dicho que le hubiera encantado estar aquí, pero por motivos de salud no ha podido", que provocó las palmas por bulerías del público y uno de sus clásicos replantes.

"Me ha ilusionado ver aquí a tanta gente apoyándome", señaló la protagonista, emocionada con el resultado de la exposición "que está muy bonita y me trae muchos recuerdos de mi niñez". La maestra jerezana agradeció "el esfuerzo que han hecho Ana Tenorio y Joaquín Carreras", y no ocultó que durante el montaje de la misma "se me han venido a la cabeza muchos recuerdos. Date cuenta que he sacado del baúl, como yo digo, muchas de mis vivencias desde que tenía cinco años y por supuesto momentos de mi vida personal como mi boda".

"El flamenco para mí era mi vida, y lo dejé porque me enamoré", añadió, "entonces la foto de mi boda que hay es para mí una de las más bonitas".

Angelita, al ser preguntada, por las sensaciones que estaba viviendo, fue, como siempre, directa. "Ahora mismo me acuerdo mucho de mis maestras, porque me hubiera encantado que mis maestros hubieran disfrutado lo que yo estoy disfrutando hoy. Yo he sido maestra y sé lo que duele cuando los alumnos hacen cosas y no cuentan con nosotros, por eso creo que ahora mismo me encantaría estar con ellos".

Por último, y a modo de indirecta, señaló "ahora sólo me queda ser hija predilecta de Jerez, porque yo quiero mucho a mi Jerez y por mi Jerez muero", recalcó entre risas.

Nacida en 1944, a lo largo de su vida ha alternado la escena y la enseñanza del baile flamenco. Como artista comenzó a la temprana edad de cinco años y desde entonces actuó como profesional integrada en los cuadros flamencos de Sebastián Núñez y La Gitana Blanca, en palacios, bodegas y cortijos.

Con once años impartió clases de flamenco. Ganadora de numerosos premios entre ellos el Premio Paco Laberinto del Concurso Nacional de Flamenco de 1962, su carrera continuó desde 1964 en Caracas, en la Cueva gitana de Monterrey, donde estuvo varios años.

Tras contraer matrimonio estuvo varios años retirada de los escenarios, aunque continuó con su labor pedagógica en Caracas. Posteriormente fue a Italia y Estados Unidos, regresando definitivamente a España en 1983. Es en 1985 cuando crea su propia Escuela de Baile Flamenco "Angelita Gómez", que se instala en la calle Porvera, de donde han salido artistas como María del Mar Moreno, Andrés Peña, María José Franco o Juan Ogalla. La muestra podrá visitarse durante el Festival de Jerez de lunes a viernes de 9,00 a 18,00 horas y sábados y domingos del Festival de 10,00 a 18,00 horas. El resto del período de expositivo de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas.