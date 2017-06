El diálogo de dos artistas enmudece Pescadería Vieja

La sala Pescadería Vieja inaugurará este sábado, 17 de junio, a las 12 horas, la muestra 'In Dialogo. Color en Formapura' de Serena Fortin y Carlos Jorkareli. "Una mezcla no solo de obras (escultura y pintura), tan trabajada con esmero y sensibilidad, sino también de sentimientos que surgen mientras se trabaja en solitario, preparándola, y sentimientos compartidos entre nosotros dos, artistas y amigos, que somos desde hace un tiempo ya", apunta Fortin, artista italiana afincada en Jerez. "Habla -añade- del ánimo que me da Carlos para que yo siga trabajando cuando me desanimo y la inspiración que nos proporcionamos mutuamente hablando de arte en general y de nuestro propio arte. De la admiración que tenemos el uno por el trabajo del otro".

'In Dialogo. Color en Formapura' ya se celebró hace unos años en la sala de la iglesia de San Miguel en Arcos, donde actualmente reside el madrileño Carlos Jorkareli, y tuvo una buenísima repuesta por los que acudieron. "Tenía la ilusión de volver a presentarla en una de las que yo considero más preciosa sala expositiva de Jerez, que por su planteamiento arquitectónico (en particular sus antigua columnas de piedra), su luz y atmósfera que se perciben en su interior, la veía perfecta para la instalación tan peculiar que hemos pensado Carlos y yo".

La exposición ofrece escultura de la autora italiana y lienzos del pintor madrileño

Esta muestra, junto a la escultora Serena Fortin "es el resultado de una dilatada amistad y colaboración a nivel artístico. El concepto en su presentación, guarda una simbiosis compositiva que va más allá de lo consciente y pretendido. Es una natural correspondencia con una manera de sentir el arte, su ética y estética, siempre dentro de unos parámetros individualizados, en los que cada parte viene, de forma natural, a guardar correspondencia con el 'todo", explica Jorkareli.

'In Dialogo', como su propio nombre indica, es además "una invitación hacia el espectador para adentrarse en el trasfondo de una obra, de sutiles guiños y de inconfundible personalidad, a través de la que tanto Serena como Carlos, desgranan ese mundo interior de suaves líneas y delicadas composiciones, capaces de trasladar emoción a quien sabe mirar y sobre todo ver". "No solo -añade el creador- es cada parte individualizada, sino aquel todo el que pretende transmitir en un espacio único como es Pescadería Vieja , la idea de que el diálogo es posible entre las diferentes ramas del arte, sobre todo cuando el sentimiento es el artífice en su construcción y la capacidad técnica de cada uno de los dos artistas, la herramienta con la que se consigue el fin".

La muestra, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez y el patrocinio de 'Colorificio' (Rovigo, Italia), se podrá visitar hasta el 30 de julio, de martes a viernes de 10 a 13,30 horas y de 18 a 21 horas; sábados y domingos de 10 a 14 horas; lunes y festivos estará cerrada, así como los domingos de julio.