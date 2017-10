La soprano jerezana Maribel Ortega interpretará el papel protagonista de 'Norma', la célebre ópera de V. Bellini que se representará en el Teatro Villamarta el próximo sábado día 4 de noviembre. Y su presencia en el montaje de este título, y en su ciudad natal, no está exenta de recuerdos y emociones. Por ello, no duda en afirmar que, "con esta producción de 'Norma' celebro mis 11 años de carrera". Para ella, "hacerlo en Jerez no tiene precio".

Una carrera que, curiosidades de la vida, tiene sus idas y sus vueltas. Sus idas porque, según recuerda, "todo comenzó con 'Norma'; y sus vueltas, pues ahora se produce ese reencuentro con un título tan significativo del repertorio operístico "con el que hice mi debut". "Se me abrió un mundo. Gracias a 'Norma' estoy aquí", dice.

La soprano considera 'Norma' una obra muy atractiva desde un enfoque vocal

Ocurrió en 2006 cuando Mirna Lacambra le ofreció el papel protagonista de esta ópera en Sabadell, tras haberla oído cantar el rol de Abigail de 'Nabucco' en un concierto. "Era mi oportunidad y la aproveché". Acto seguido ganó el Concurso de Canto Jaume Aragall, hizo 'Macbeth' en Sabadell y pisó el Palau de Barcelona.

"Me parece importante retomar de nuevo el papel de Norma después de 11 años. Es como el inicio de una nueva época en mi carrera artística", señala Maribel Ortega. Una nueva época en la que aborda de nuevo este rol "con más confianza en la técnica, en mí misma" y con la seguridad de que va a "disfrutar más del canto".

Ella no aprecia un cambio brusco en afrontar ahora el título de Bellini después de haber sido la primera soprano española que ha cantado el papel de Brunilda en 'Siegfried' de Wagner con gran éxito en Oviedo. Antes al contrario, encuentra ciertas similitudes entre Wagner y Bellini.

Sobre cómo afrontará su personaje de Norma en el Teatro Villamarta el próximo sábado 4 de noviembre, precisa que se trata de un papel que "exige que uno se conozca mucho como cantante". "'Norma' es una ópera fantástica, uno de los títulos más representados. Es muy atractiva desde el punto de vista vocal. Los protagonistas son los cantantes, aunque también tiene su importancia el Coro", apunta.

Los cantantes que la acompañarán sobre el escenario del Teatro Villamarta serán Albert Montserrat -en el papel de Pollione-, María Rodríguez (Adalgisa), Francisco Santiago (Oroveso), Francisca Albertos (Clotilde) y Francisco Gracia (Flavio). Junto a ellos, sobre las tablas estará el Coro del Teatro Villamarta, bajo la dirección de Joan Cabero, la Orquesta de Córdoba -dirigida por Carlos Aragón- y Francisco López, en la dirección escénica. "Un buen equipo artístico y una buena oportunidad para disfrutar del belcanto", confiesa Maribel Ortega.