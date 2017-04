Nos complicamos la vida en exceso. En las instituciones públicas han pensado que transparencia es dificultar las cosas. Todo es mucho más fácil. Probablemente, si has jugado al fútbol alguna vez habrás escuchado a un entrenador decir: "No te compliques: cortita y al pie". Creo que más que una explicación de fútbol es una lección de vida: juega fácil. Las instituciones ralentizan hasta su máximo exponente cualquier papeleo, con el consiguiente cabreo de aquel al que se le ponen obstáculos sin necesidad. Es como querer dar un pase de 40 metros por encima de la defensa cuando podrías darle el balón a tu compañero, que está a dos metros y te puede servir de enlace para llegar al otro jugador sin tantas complicaciones, con el balón raso -que para eso es redondo y no tiene alas-. Ayuntamientos y demás deberían servir de enlace, jugar como Xavi Hernández o Viqueira. No es tan difícil, pero a algunos el nivel solo les da para jugar como Gravesen.