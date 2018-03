Cuando los elementos nos superan, cuando más relajados estamos y pensamos que no hay nada que pueda ir mal y que nos pueda alterar mínimamente, cuando ni pensamos que moramos sobre un organismo formado por fuego, tierra y, sobre todo, en los últimos días, realizamos y nos damos cuenta en nuestras propias carnes, qué realmente está compuesto por aire y agua, nos da esa imagen clara y nítida de estar pasando nuestra efímera existencia sobre un ente vivo que decide a su antojo.

Que pequeña me hace sentir esta Tierra que me muestra a veces su lado más intenso y devastador. Nosotros intentando seguir con nuestra rutina como autómatas teledirigidos por una conciencia colectiva insensible, llevando a nuestros niños al colegio, trabajando como mínimo nuestras religiosas ocho horas, cogiendo aviones en pésimas condiciones atmosféricas, conduciendo bajo torrentes de agua e intentando hacer nuestra vida, como "siempre", cuando más allá de las ventanillas de nuestro coche apenas se intuyen los edificios más cercanos a través de una tupida cortina de agua.

Debe ser que la vulnerabilidad no nos es permitida, que hay que seguir hacia delante bajo rayos y truenos, y decirnos y convencernos a nosotros mismos que no sucede nada, que todo está bien, aunque se inunden la calles, se desplomen las marquesinas, se desmiembren las palmeras y se colapsen las arterias de la ciudad. Debe ser que esta sociedad nuestra es así, no te pares y sigue, "The Show must go on".