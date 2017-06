Verano de Levante

C omienza un año más la temporada de migraciones a la playa con una supuesta de certeza de que el verdadero protagonista será el viento de Levante. Eso dicen. Y que hará calor. No tengo la certeza de que eso vaya a ocurrir, pero si así sucede, bueno, aquí van algunas recomendaciones. La primera, tomárselo con calma. Si tiene la fortuna de disfrutar de una estancia fuera, un alquiler o viajecito de más de un día por el entorno azotado por las ventoleras, piense que mejor no iba a estar en casa. La vida en la costa es algo más que playa, al menos en la que tenemos más cerquita. En segundo lugar, déjese llevar. El verano es el momento adecuado para hacer esas cosas que el resto del año se lo impiden. Lea, vea películas o haga bordado, da igual. En tercer lugar, aproveche también el manjar del verano. Piense que la sandía está más rica sin arena si es de los que no se pilla vacaciones. Habrá que hacer un esfuerzo para disfrutar del verano si se cumple el pronóstico, pero eso no debe impedirle disfrutar.