A los alumnos de la Pevau

Muchos han interpretado respecto al asunto del examen de Historia de la nueva Selectividad (ahora Pevau) que los estudiantes se quejan porque no estudiaron lo suficiente y demás. Y no es así. Valgan estas líneas para mostrar mi apoyo. Resulta increíble que se les dijera en muchos institutos que la pregunta que finalmente cayó no entraba. También hay que decir que al César lo que es del César. En ningún caso creo que sea responsabilidad de los profesores, puesto que ellos mismos también han sufrido la enorme frustración de ver cómo muchas ilusiones de alumnos se desvanecían. Considero que el problema reside en los problemas de coordinación que han surgido por los precipitados cambios introducidos a meses de la celebración de la prueba. Mi empatía surge porque, de haberme ocurrido a mí, habría sentido una enorme impotencia. Muchos alumnos andaluces van a competir en desigualdad con los de otras comunidades a la hora de entrar en una carrera porque la nota media bajará. Mucho ánimo, chavales.