El rey de las alcachofas

Fácilmente podría ser el perfecto caso a estudiar en las mejores escuelas de negocios del mundo, mínimo de Europa. El caso del 'Bar Juanito' de Jerez es un modelo de negocio basado en las personas, las relaciones personales, bailar con todo el mundo. Su forma de financiación ha sido el hígado y resto de órganos vitales de su principal protagonista. Me refiero al irrepetible, al genuino, al monstruo del asfalto y depredador de las relaciones públicas ¡Faustino Rodríguez!, nuestro querido Fau. Sí es verdad que Faustino ha podido conseguir todos los éxitos, realización personal y del negocio, gracias también a una socia estratégica insustituible e imprescindible en esta historia, como es su esposa, su compañera de viaje y aventuras, pilar básico, punto de equilibrio y columna vertebral, Carmen.

El ejemplo y trayectoria del Bar Juanito no es una simple historia de un bar de nuestra ciudad. Es la historia de una vida entregada al 'Gran Teatro del Mundo' como título de una obra de Pedro Calderón -no el abogado- sí el de la Barca -pero no de La Florida-, o bien podríamos asignarle por su patrón de comportamiento otra obra literaria perteneciente en este caso a la prosa didáctica de Baltasar Gracián como es el 'Oráculo manual y arte de la prudencia'. En el caso de Faustino de la 'imprudente prudencia' ya que jamás te vas a casa de vacío cuando suelta un 'tirito' con todo el arte que le impregna. Te suelta una de sus 'normas' para poder sobrevivir en una sociedad complicada y después de haber superado una o varias crisis de gran magnitud. Superada como mandan los cánones de los triunfadores en la vida. Porque Faustino es un verdadero ejemplo de triunfador y vencedor. Es el claro ejemplo del empresario que a lo largo de su vida no se ha perdido ni una sola etapa de las que se estudian en las escuelas de negocio. Hombre ávido de reflejos, animal social y trabajador incansable. Cualidades difíciles de heredar incluso. Protector, defensor de su familia y amante de sus amigos. Faustino las ve al vuelo y esa forma le ha servido para merecerse con orgullo ser una de las personas más conocidas de la ciudad y con relaciones en todo el mundo. Amigo del Rey Juan Carlos y de Julio Iglesias que nadie sabe dónde y cuándo comieron juntos pero todos conocemos de su buena relación con ellos. Faustino ahora mismo se está recuperando de una pequeña intervención quirúrgica para ponerle a punto sus caderas, que gastadas de tanta lucha han tenido que pasar por la ITV para seguir en la brecha, en la batalla. Faustino es un ejemplo muy a tener en cuenta porque representa un modelo casi desaparecido en estos tiempos que corren. Ahora cualquiera al mínimo obstáculo retrocede posiciones y se va para casa atribuyendo miles de motivos para no seguir en la pelea. Faustino representa ese pudor del que sabe que si se vuelve para casa no conseguía sus objetivos y por eso ha estado más tiempo en la calle y en el bar, alternando que descansando o disfrutando tranquilo evitando la quema. Y esa vida pasa factura pero también deja una trayectoria única donde ni todo fueron alegrías ni todo fueron penas. Faustino, el 'Bar Juanito', ha sido y sigue siendo un emblema de Jerez, una embajada itinerante de Jerez en el mundo porque siempre ha defendido a Jerez- es un dato objetivo- y sigue estando ahí en el 'candelabro' (como dijo aquella) después de superar la crisis que todo negocio de larga vida debe superar y que a diferencia de otros que no lo consiguieron siegue más vivo que nunca y dando guerra. Han pasado los años y cuando hablas con él sigues volviendo a tu casa o a tu trabajo con una sonrisa y una lección aprendida del sabio Fau. Te queremos Faustino. Larga vida al rey de las alcachofas y vaya Ud. condió.