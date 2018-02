A una semana del Festival

Todavía y después de 22 años realizándose el Festival de Jerez hay muchos jerezanos y jerezanas fieles cumplidores a ese tópico de "el Festival de Jerez no está pensado para los jerezanos". Es una verdad como un templo y quizás muchas veces por un concepto no bien entendido del todo se escuchan críticas que nacen desde dentro del tejido artístico jerezano de la poca presencia de lo más auténtico de Jerez en el Festival. Cuestión que no es del todo cierta porque entre otras cosas gracias al Festival toda la gente que lleva viniendo a Jerez desde hace 22 años ha descubierto el flamenco más auténtico de Jerez y gracias al Festival la presencia de Jerez es cada día más notable, si bien no es constante en el Villamarta pero es lo suficiente en el escenario de Plaza Romero Martínez y muy constante en otros espacios de la programación del Festival como las peñas, Sala Compañía, Sala Paúl, Alcázar y González Byass. Todo obedece al concepto real del Festival y que se debe cuidar muy mucho para no desposicionarlo por ninguno de los extremos. Todo esto con el factor discordante de lo económico, que descompone cualquier idea proyecto llevándolo de lo ideal y fantástico a lo real y práctico para salvar el 'cuello'. Por un lado debemos saber que el festival es de danza y baile español. Por ese camino nos encontramos que la nómina de los artistas y compañías que nos visitan son elegidos por la dirección del Festival y deben reunir las condiciones necesarias para que generen atractivo suficiente. En primer lugar sabiendo que la principal fuente de financiación del Festival son los cursos de baile y que gracias a este Festival existe una industria no optimizada del todo por los jerezanos pero existe y deberíamos plantearla de una vez por todas.

Es cierto también que siempre se pueden traer diferentes propuestas y compañías pero son las que están aunque no sabremos nunca si son las que debieran estar porque eso depende de muchos factores. Entre otros 'los intereses creados' que por cierto es una obra teatral de un tal Benavente. No seáis mal pensados que no es Isamay, es Jacinto Benavente, una obra teatral estrenada en 1907 en el teatro Lara de Madrid. Lo importante es que entre todos debemos cuidar la gallina de los huevos de oro. Estar comunicados entre la oficina del Festival y la iniciativa privada es muy beneficioso. Coordinar bien en beneficio de todos porque sobredimensionar la propuesta quizás desde la iniciativa privada -que es legítima desde luego- pero tampoco es coherente, ya que el mercado que viene no es ilimitado y por ejemplo si le ofrecemos tres o cuatro festivales 'off' quizás no sea del todo sensato. Aunque bueno… matrimonios peores han funcionado y vaya usté condió.