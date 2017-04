Presupuestos a la baja para la provincia

La inversión prevista por el Gobierno se verá reducida este año notablemente en Andalucía respecto a 2016 y la provincia de Cádiz no es una excepción. Las pocas partidas en las que aparecen inversiones para Jerez son, además, de muy poca entidad. Entre las principales partidas previstas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 en la provincia cabe destacar los 84 millones para las mejoras en los puertos de Algeciras y Cádiz. También resaltan los 35 millones para la expansión de la Zona Franca y los 10 para su recinto interior. Pero a partir de aquí, poco más se puede celebrar en el capítulo de inversiones. Tanto es así que desde el PP se anunciaba ayer que el "impulso definitivo" de las infraestructuras se reflejará en los PGE de 2018, por lo que sólo podían destacar las dotaciones genéricas para las pensiones, la dependencia y hasta las políticas activas de empleo. Como se temía, los 20,2 millones anotados para la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla confirman que el Corredor Mediterráneo, a este paso, corre el riesgo de convertirse en el 'corredor levantino', cuando esta doble vía ferroviaria de alta velocidad se supone que se proyecta para vertebrar Europa en su eje Norte-Sur. En comparación con los cientos de millones prometidos por el Gobierno para impulsar los tramos de este corredor a su paso por Cataluña, cuesta entender cómo es posible que un año más se abandone una infraestructura que es básica con una cantidad tan ridícula para desarrollar, más allá del Campo de Gibraltar, a toda la comunidad andaluza.

En el proyecto de Presupuestos no aparece ninguna cantidad para el desdoble de la N-IV entre Jerez y El Cuervo, una obra muy necesaria que el Gobierno había anunciado que acometerá pese a la próxima liberación del peaje en la autopista Sevilla-Cádiz. Sí aparecen la ya conocida inversión de casi un millón de euros para rehabilitar parte de la Cartuja jerezana y 1,9 millones para la sede de la Seguridad Social, la misma cantidad destinada al aeropuerto dentro del programa estatal de mejora de la seguridad de la navegación aérea. Se entiende que a la ciudad llegarán partidas aún no concretadas para la nueva comisaría, mejoras en carreteras, planes de empleo y de ayuda a las empresas como el Reindus. Lo que no habrá, un año más, es dinero para el Teatro Villamarta, que se queda fuera de los planes del Gobierno central en un momento en el que cualquier ayuda es importante para asegurar su futuro. Sí las hay para festivales como el FIT de Cádiz o el Cante de las Minas.

En cualquier caso, estamos ante el proyecto de Presupuestos de un gobierno en minoría que ahora habrá de negociar con el resto de la oposición.